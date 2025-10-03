Maintenant disponible, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sur Nintendo Switch et Switch 2, une nouvelle vidéo comparative permet de mettre en lumière les différences graphiques entre les trois générations de consoles.

On retrouve bien sûr la version Wii, sortie à l’origine en 2007, puis la mouture Super Mario 3D All-Stars parue sur Switch en 2020. Enfin, la toute récente édition dédiée à la Switch et à la Switch 2 vient clore cette évolution visuelle.

Les résultats sont parlants : sur Switch, le jeu tourne désormais en 1080p en mode TV et en 720p en portable, tandis que sur Switch 2, l’expérience passe à la vitesse supérieure avec un rendu 4K en docké et 1080p en portable. Le tout s’accompagne de graphismes retravaillés, d’une interface modernisée, ainsi que de quelques ajouts pratiques comme un lecteur de musiques intégré, une nouvelle version du Livre d’histoires, et la possibilité de jouer soit aux contrôles classiques, soit aux mouvements, comme à l’époque.

Les deux jeux sont disponibles depuis le 2 octobre 2025, à l’unité en version dématérialisée pour 40 € chacun, ou dans une compilation physique/digitale regroupant les deux titres pour 70 €. À noter qu’une mise à jour gratuite sera proposée spécifiquement sur Switch 2 pour ajouter le support natif de la 4K.