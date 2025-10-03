Bonne nouvelle pour les fans de collectathons : PM Studios et Playtonic ont confirmé que la version physique de Yooka-Replaylee sortira le 18 décembre 2025, juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

Déjà attendu en dématérialisé dès le 9 octobre sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le jeu aura donc droit à une édition boîte complète qui inclura quelques extras sympathiques. En plus de la cartouche (sur Switch 2), les joueurs retrouveront une affiche représentant la carte du jeu ainsi qu’un pack de stickers exclusifs. Le tout sera proposé au prix conseillé de 49,99 $.

Pensé comme la version ultime du titre original, Yooka-Replaylee n’est pas qu’un simple portage : il s’agit d’une reconstruction complète du platformer culte, enrichi de nouveaux défis remixés, d’options de personnalisation, d’une nouvelle monnaie in-game et de mondes ouverts encore plus vastes à explorer. Le tout sublimé par une bande-son orchestrale et des visuels retravaillés.

Playtonic a également précisé que la version Switch 2 tournera en 30 fps au lancement, mais un mode performance est à l’étude pour une mise à jour ultérieure.