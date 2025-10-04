Fans de Monster Hunter, on a tous, un jour ou l’autre, chassé froidement un monstre pour en récupérer la peau et améliorer notre armure. Mais combien d’entre nous ont pris le temps de vraiment apprivoiser ces monstres ? C’est tout l’enjeu de Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection, la prochaine étape ambitieuse de la série spin-off à succès de Capcom. Après avoir pu mettre la main sur une démo jouable, on est convaincus que ce nouveau chapitre, prévu pour le printemps 2026, pourrait bien être le plus abouti de cette courte série spin-off.

Un nouveau souffle visuel et technique

La première chose qui frappe, c’est l’évolution graphique. Finis les designs légèrement « chibi » des épisodes précédents. Capcom opte ici pour un cel-shading magnifique, évoquant l’élégance de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou des cinématiques de Fire Emblem. Le mariage avec le charme et la fantaisie propres à l’univers Monster Hunter est une réussite totale. Précisons que notre test a été effectué sur PS5 Pro, où le jeu tourne remarquablement bien. En revanche, les images illustrant cet article proviennent de la version Nintendo Switch 2. Sur ce support, le résultat est également bluffant : le monde ouvert, composé de vertes prairies et de montagnes rocheuses, défile avec une fluidité impeccable, même lors de déplacements rapides sur le dos d’un monstre.

Une aventure au cœur des conflits et des mystères

Le récit s’annonce plus sombre et complexe que jamais. L’intrigue se déroule dans un monde où un phénomène environnemental inquiétant, la « Crystal Encroachment » (l’Empiètement de Cristal), qui attise les tensions entre les royaumes d’Azuria et de Vermeil, les menant au bord de la guerre. En tant que membres des « Rangers », nous sommes chargés d’enquêter sur l’apparition mystérieuse de « Egg Quartz », des monstres cristallisés, et sur la présence de monstres « féroces » (feral), rendus anormalement agressifs et qui déstabilisent les écosystèmes. La quête d’un œuf de Rathalos, symbole d’espoir, va prendre une tournure inattendue avec l’éclosion de jumeaux, liant le destin du protagoniste, Léo, capitaine des Rangers et unique Rider du Rathalos, à une guerre civile ancestrale.

Exploration et complicité avec vos « Montures »

L’exploration est au cœur de l’expérience et a été considérablement enrichie. Le monde ouvert est conçu pour être constamment gratifiant, avec pas mal de loot à récolter. Insectes rares et minerais brillants ponctuent le paysage, et leur collecte ne se contente pas de remplir l’inventaire : elle accorde de l’expérience à l’ensemble du groupe, ce qui incite à fouiller chaque recoin. On ne se déplace plus seulement à pied ou sur une simple monture ; chaque « Monture » (ou « Monstie », contraction de « Monster » et « Bestie ») possède des capacités de déplacement uniques, essentielles pour progresser. Le Tobi-Kadachi peut escalader les parois abruptes et planer sur de courtes distances, le Rathalos peut voler, et d’autres, comme le Yian Kut-Ku, permettent d’atteindre des zones inaccessibles. Le changement de monture est fluide et s’effectue via une “roue d’armes” dédiée. Cette mécanique s’étend même à la collecte de ressources : on peut utiliser les capacités de nos monstres pour abattre des arbres ou briser des minerais. Le monde est vivant, et on retrouve les éléments classiques du genre, comme les tours d’observation à gravir pour dévoiler la carte, et la possibilité de marquer des points d’intérêt manuellement pour y revenir plus tard avec la monture adéquate.

Un système de combat tactique et profond

Monster Hunter Stories 3 était très attendu sur ce point : le système de base reposant sur la triade Puissance, Technique et Vitesse (qui fonctionne sur le principe pierre-feuille-ciseaux) revient, mais il est bien plus qu’un simple jeu de déduction.

La clé du succès réside dans l’anticipation. Lorsqu’un ennemi vous cible en même temps que vous le ciblez, vous engagez un « Head-to-Hand » (Duel). Le gagnant de ce duel, déterminé par le type d’attaque, inflige tous les dégâts. Coordonner votre type d’attaque avec celui de votre Monture déclenche des « Double Attacks » dévastatrices. La gestion des armes, empruntée à la série principale (marteau contondant, arc perçant, etc.), est cruciale pour cibler les points faibles des monstres et les faire vaciller.

La démonstration a culminé avec un combat de boss contre un Chatacabra électrifié et féroce, illustrant parfaitement cette complexité. À mesure qu’il s’énervait, ses schémas d’attaque changeaient, certaines parties de son corps devenant invulnérables ou déclenchant des contre-attaques. Il a fallu adapter notre stratégie en temps réel, cibler spécifiquement ses membres et profiter des ouvertures pour déclencher des « Synchro Rush », des attaques de groupe massives où toute l’équipe se ligue contre la créature. La possibilité d’invoquer d’autres Montures en cours de combat pour exploiter des faiblesses élémentaires ajoute une couche tactique supplémentaire. Enfin, remplir un jauge permet de chevaucher votre monstre en combat pour libérer des attaques spéciales dévastatrices.

Immersion sonore et durée de vie prometteuse

Bien que le segment jouable n’ait laissé entrevoir qu’une infime partie du scénario, tous les dialogues et cinématiques étaient entièrement doublés, avec une qualité vocale typique des productions anime actuelles. L’immersion n’en est que plus grande.

La boucle de jeu principale – collecter des œufs, élever vos Montures, explorer un vaste monde et résoudre les mystères d’un écosystème en péril – semble plus riche et plus engageante que jamais. La promesse d’une histoire plus mature, couplée à un système de combat profond et à une exploration basée sur les capacités des monstres, laisse présager d’une durée de vie très substantielle.

Premières impressions

Notre session avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a été aussi bonne qu’espérée. Capcom ne se contente pas de réitérer la formule ; l’éditeur l’approfondit et la perfectionne. Entre son monde ouvert magnifique, son système de combat tactique exigeant et son intrigue pleine de promesses, ce troisième opus a tout pour séduire aussi bien les fans de la série Stories que les chasseurs curieux de découvrir une facette plus réfléchie et narrative de l’univers Monster Hunter. Rappelons que notre expérience de jeu s’est déroulée sur PS5 Pro, bien que le jeu promette également une belle performance sur Switch 2, comme en témoignent les captures. Rendez-vous est pris avec impatience pour le 13 mars 2026.