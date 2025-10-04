Falcom partage aujourd’hui l’opening movie de Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, quelques jours seulement avant sa sortie occidentale prévue pour le 10 octobre 2025 sur Nintendo Switch.

Ce crossover tant attendu brise enfin les frontières entre les deux licences emblématiques de l’éditeur japonais. Les héros et rivaux des séries Ys et Trails in the Sky s’affrontent dans des combats frénétiques, accompagnés de nombreux personnages secondaires issus des classiques de Falcom qui viendront vous prêter main forte au cœur des batailles.

Côté gameplay, le jeu reprend l’action nerveuse qui avait marqué Ys SEVEN, mais enrichie d’une mécanique de saut, ouvrant de nouvelles possibilités de vitesse et de stratégie. Les affrontements promettent d’être plus spectaculaires que jamais, avec des combos dynamiques et des champs de bataille toujours plus vastes.

Les personnages de Trails in the Sky apportent leurs arts et crafts bien connus, mais revisités pour l’occasion, tandis que chaque séquence bénéficie d’un doublage complet assuré par les comédiens officiels des deux licences, renforçant l’intensité dramatique des combats et cinématiques.

Caractéristiques principales :

Graphismes remasterisés sublimant les affrontements.

sublimant les affrontements. Multijoueur local et en ligne disponible pour la toute première fois.

disponible pour la toute première fois. Doublage en anglais avec les voix familières des sagas Ys et Trails.

avec les voix familières des sagas Ys et Trails. Une Material Collection riche, regroupant fonds d’écran et musiques emblématiques de Falcom à débloquer au fil du jeu.

Avec son casting de rêve et son mélange explosif d’action et de RPG, Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les fans de Falcom.