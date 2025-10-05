C’est officiel : Limited Run Games tiendra bien une nouvelle édition de son showcase LRG3 en 2025. L’événement, habituellement organisé en juin pour coïncider avec la période de l’E3, se tiendra cette fois le 29 octobre, soit plusieurs mois plus tard que d’habitude.

L’éditeur spécialisé dans les éditions physiques de jeux indépendants et rétro profite de cette édition pour célébrer un moment important de son histoire : son dixième anniversaire. Ce décalage dans le calendrier n’est donc sans doute pas un hasard.

Pour l’instant, Limited Run Games reste discret sur le contenu du LRG3 2025. Si les détails sont encore gardés secrets, on peut s’attendre à la traditionnelle vague d’annonces mêlant nouvelles éditions physiques et révélations de jeux inédits, souvent accompagnées de surprises très attendues par les collectionneurs.

Comme toujours, la Nintendo Switch devrait être à l’honneur, et il ne serait pas surprenant de voir quelques annonces compatibles ou optimisées pour la Switch 2, désormais bien installée sur le marché.