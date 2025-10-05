Le mois d’octobre démarre avec une nouvelle série de correctifs de rétrocompatibilité pour les jeux Nintendo Switch 1 sur Switch 2.

Cette mise à jour intervient peu après la diffusion d’un nouveau firmware pour les deux consoles. Comme souvent, Nintendo s’est contentée de mentionner de simples “améliorations de la stabilité du système”, mais il s’avère qu’elle inclut bel et bien plusieurs ajustements liés à la compatibilité ascendante.

✅ Correctifs de rétrocompatibilité – octobre 2025

Deemo Reborn

Library of Ruina

Powerful Pro Baseball 2024-2025

Ultra Age

Warframe

Cette fois, la liste est courte — il s’agit même du plus petit lot de correctifs depuis le lancement de la Switch 2. Si certains joueurs pourraient être déçus par le faible nombre de titres concernés, il faut noter la présence de Warframe, un jeu particulièrement populaire dont les optimisations étaient attendues depuis plusieurs semaines.

Nintendo a précisé que d’autres mises à jour sont déjà prévues pour les mois à venir. On sait notamment que Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition fait encore l’objet d’un suivi et qu’un patch est en préparation pour améliorer ses performances sur la nouvelle console.

⚠️ Jeux signalés avec des problèmes connus

Nintendo a également communiqué une liste de titres présentant encore des difficultés sur Switch 2, accompagnée de brèves notes d’état :