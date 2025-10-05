Nintendo a publié cette semaine le classement des jeux les plus vendus sur les boutiques numériques japonaises de la Nintendo Switch 2 et de la première Switch pour le mois de septembre 2025.
Sur Nintendo Switch 2, c’est une belle surprise : Story of Seasons: Grand Bazaar parvient à se hisser en tête des ventes, devançant le très attendu Hollow Knight: Silksong, pourtant leader dans de nombreux autres territoires. Parmi les autres nouveautés remarquées du mois, on retrouve Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Daemon X Machina: Titanic Scion, ainsi que le retour de Super Mario Galaxy sur la console d’origine, disponible en préchargement avant sa sortie prochaine.
Top 10 – Nintendo Switch 2 (septembre 2025)
- Story of Seasons: Grand Bazaar – Nintendo Switch 2 Edition
- Hollow Knight: Silksong – Nintendo Switch 2 Edition
- Donkey Kong Bananza
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Mario Kart World
- Hades II – Nintendo Switch 2 Edition
- Trails in the Sky: First Chapter – Nintendo Switch 2 Edition
- Daemon X Machina: Titanic Scion
- EA Sports FC 26
- Rune Factory: Guardians of Azuma
Top 20 – Nintendo Switch (septembre 2025)
- Story of Seasons: Grand Bazaar
- Everybody’s Golf Hot Shots
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition
- Hollow Knight: Silksong
- Minecraft
- Trails in the Sky: First Chapter
- Animal Crossing: New Horizons
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- The Exit 8
- Metroid Prime Remastered
- Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
- Super Smash Bros. Ultimate
- Powerful Pro Baseball 2024-2025
- Wobbly Life
- Super Robot Wars Y
- Dragon Quest III HD-2D Remake
- Final Fantasy I-VI Bundle
- Persona 5 Royal
- Super Robot Wars Y Ultimate Edition
