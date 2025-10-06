La moto de Samus, nommée Vai-O-La a été dévoilée lors du dernier Nintendo Direct, aujourd’hui, le site de Nintendo Japon nous propose d’en découvrir un peu plus sur son usage.

Vai-O-La a été conçue par les Lamorn, la civilisation qui vivait autrefois sur Viewros. En chevauchant Vai-O-La, vous pouvez rapidement voyager à travers la vaste étendue de la planète Viewros.

De plus, vous pouvez utiliser des actions spéciales pour affronter les ennemis et détruire les obstacles qui se dresseront sur votre route, afin de vous frayer un chemin à travers ce territoire inexploré.

Les capacités de Vai-O-La sont les suivantes:

Boost : Augmente temporairement votre vitesse, repoussant les ennemis et détruisant certains éléments se trouvant sur la route.

Power Slide : En utilisant la technique du « Power Slide », qui consiste à faire glisser Viola sur le côté tout en boostant, vous pouvez éliminer une grande variété d’ennemis, de minerais et d’autres objets.

Projectile : Vous pouvez tirer des projectiles qui suivent vos cibles. Ces projectiles peuvent viser jusqu’à cinq ennemis à la fois et, après les avoir attaqués, revenir comme un boomerang.

Il est possible de faire appel à Vai-O-La dès que vous êtes dans une zone qui le permet. Descendre de Viola vous ramènera à la perspective de Samus et vous permettra de reprendre votre exploration.

Afin de revenir vivante de la planète inconnue sur laquelle elle a été transportée, Samus devra utiliser ses nouvelles capacités psychiques et Vai-O-La pour se frayer un chemin vers la sortie.

Alors, vous avez hâte d’enfourcher Vai-O-La pour découvrir les contrées deViewros ?

Source 1 et 2