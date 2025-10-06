Koei Tecmo continue d’alimenter l’attente autour de Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau (Age of Imprisonment), en partageant aujourd’hui de nouveaux détails sur cinq personnages clés du jeu : Argusta, Kia, Krafika, Ardi et Lanaria. Tous incarnent le rôle de Sages, à l’exception de Lanaria, la servante personnelle de Zelda. Ces figures, inédites dans l’univers de The Legend of Zelda, viendront enrichir le panthéon de personnages jouables et apporter une profondeur supplémentaire à la trame narrative.

Argusta est présenté comme le chef du peuple Goron. Contrairement à l’image classique du guerrier impulsif, ce leader fait preuve d’une grande intelligence et d’une générosité notable. Ami de longue date de Rauru, il partage avec lui une relation fondée sur la confiance et la loyauté, suggérant une importance particulière dans la dynamique entre les Sages.

Kia, quant à elle, représente la princesse du peuple Zora. Experte en arts martiaux et dotée d’un courage exceptionnel, elle inspire son peuple sur le champ de bataille. Sa présence promet un style de combat fluide et précis, probablement axé sur la vitesse et la maîtrise de l’eau, fidèle à la tradition des guerriers Zora.

Krafika incarne le chef des Ritos. Ce combattant habile est décrit comme à la fois mystérieux et loyal, un stratège dont les mots et les actes peuvent parfois dérouter ses alliés. Derrière cette façade énigmatique se cache toutefois un cœur sincère et une loyauté sans faille envers ses compagnons.

Ardi représente la force du peuple Gerudo. Guerrière bienveillante et respectée, elle agit sous les ordres de Ganondorf, conformément au code d’honneur de son clan. Ce lien direct avec l’antagoniste emblématique de la saga laisse entrevoir des interactions narratives particulièrement tendues, voire des dilemmes moraux au sein de la tribu.

Enfin, Lanaria occupe un rôle plus intime, mais non moins crucial. Servante dévouée de la princesse Zelda, elle se distingue par sa douceur, son efficacité et une curiosité marquée pour le mystique. Toujours armée de son carnet de notes, elle semble être la gardienne de nombreux secrets, peut-être liés aux événements surnaturels qui encadrent Les Chroniques du Sceau.

Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau sortira sur Nintendo Switch 2 le 6 novembre 2025.