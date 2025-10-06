Une nouvelle vague de promotions majeures vient d’arriver sur le Nintendo eShop américain, avec de nombreux titres affichant leurs plus bas prix historiques. Parmi eux, on retrouve des incontournables comme The Oregon Trail, Touhou Luna Nights, ou encore Blasphemous 2 et Bloodstained: Ritual of the Night, tous proposés à des tarifs particulièrement attractifs.

Ces soldes touchent aussi bien les jeux indépendants que les productions plus importantes, offrant un large éventail d’expériences à prix réduit. Les fans d’action peuvent par exemple redécouvrir Batman: Arkham Trilogy à 23,99 $, tandis que les amateurs de metroidvania se régaleront avec Ender Lilies à 9,99 $ ou Monster Boy and the Cursed Kingdom à 9,99 $.

Les amoureux du rétro ne sont pas oubliés, avec les excellents Mega Man Battle Network Legacy Collection à 12,99 $ chacun, ou encore Street Fighter 30th Anniversary Collection à seulement 9,99 $. Côté RPG, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes chute à 17,49 $, Rune Factory 4 Special à 8,99 $, et Silent Hope à 8,99 $. Même Hogwarts Legacy connaît une baisse spectaculaire, désormais proposé à 11,99 $ au lieu de 59,99 $.

Enfin, plusieurs productions indépendantes reçoivent des réductions impressionnantes : Children of Morta passe à 3,28 $, Moonlighter à 2,29 $, Freedom Planet à 4,49 $, ou encore UnMetal à 4,99 $.

Ces offres sont disponibles pour une durée limitée, et certaines d’entre elles constituent les meilleurs tarifs jamais observés sur Switch. Si vous cherchez à enrichir votre ludothèque sans vous ruiner, c’est le moment idéal pour faire le plein.

Parmi les immanquables du moment :

The Oregon Trail à 11,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Touhou Luna Nights à 10,79 $ (au lieu de 17,99 $)

Blasphemous 2 à 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Bloodstained: Ritual of the Night à 9,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes à 17,49 $ (au lieu de 49,99 $)

La liste complète:

– Amber Isle – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base: $5.00)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Brok the InvestiGator – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Carmen Sandiego – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Children of Morta – $3.28 (prix de base: $21.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Demon Gaze Extra – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Demon Turf – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – $17.49 (prix de base: $49.99)

– ElecHead – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Ender Lilies – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Ender Magnolia – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Fate/Extella: The Umbral Star – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Fate/Extella Link – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Figment 1 + 2 – $2.35 (prix de base: $39.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Front Mission 1st: Remake – $11.89 (prix de base: $34.990

– Front Mission 2: Remake – $17.49 (prix de base: $34.99)

– Ghostrunner – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Grow: Song of the Evertree – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Hogwarts Legacy – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Inkulinati – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Kill la Kill: If – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $7.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Levelhead – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $12.99 (prix de base: $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $12.99 (prix de base: $39.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Moonlighter – $2.29 (prix de base: $24.99)

– Mortal Kombat 1 – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Nobody Saves the World – $8.74 (prix de base: $24.99)

– No More Heroes – $9.99 (prix de base: $19.99)

– No More Heroes 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Piczle Cross: Story of Seasons – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Potion Craft – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Promenade – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Retro City Rampage DX – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Risk of Rain Returns – $11.24 (prix de base: $14.99)

– Rune Factory 3 Special – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Rune Factory 4 Special – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Rune Factory 5 – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Shadows Over Loathing – $14.49 (prix de base: $23.00)

– Shakedown: Hawaii – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Sherlock Holmes the Awakened – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Silent Hope – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Slime Rancher – $7.49 (prix de base: $24.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Tavern Talk – $14.29 (prix de base: $21.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Thank Goodness You’re Here – $13.99 (prix de base: $19.99)

– The House of the Dead: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– The Hundred Line: Last Defense Academy – $47.99 (prix de base: $59.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $5.99 (prix de base: $29.99)

– The Oregon Trail – $11.99 (prix de base: $29.99)

– The TakeOver – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Touhou Luna Nights – $10.79 (prix de base: $17.99)

– UnMetal – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Unrailed – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– West of Loathing – $3.41 (prix de base: $11.00)

– Wild Bastards – $8.74 (prix de base: $34.99)