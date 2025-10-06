Une fuite vient de révéler la date de sortie de PowerWash Simulator 2, la suite très attendue du jeu de nettoyage zen signé FuturLab. Une bande-annonce publiée prématurément sur YouTube – depuis retirée – confirmait que le titre sortirait le 23 octobre 2025.

Même si Square Enix et FuturLab n’ont pas encore commenté officiellement cette fuite, tout porte à croire que l’annonce devait intervenir dans les prochains jours, peut-être lors d’un événement ou d’une communication planifiée sur les réseaux sociaux.

