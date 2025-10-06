Le leaker bien connu NateTheHate persiste et signe : selon lui, Red Dead Redemption 2 arrivera bien sur Nintendo Switch 2, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L’insider, souvent bien informé sur les plans des éditeurs, a de nouveau confirmé l’existence d’une version « revampée » du chef-d’œuvre de Rockstar Games, même s’il ne connaît ni la date d’annonce ni celle de sortie.

Interrogé sur X (ex-Twitter) par un autre utilisateur, NateTheHate a répondu sans détour : « Oui, elles existent. Je n’ai simplement aucune mise à jour concernant leur calendrier de sortie. » Cette affirmation renforce les rumeurs circulant depuis plusieurs mois autour d’une édition améliorée du jeu, adaptée aux nouvelles consoles.

D’autres indices vont dans le même sens : récemment, Rockstar aurait modifié pour la première fois depuis 2019 la description de la page Steam de Red Dead Redemption 2, laissant supposer qu’un RDR2 Enhanced pourrait bientôt être annoncé. Ce remaster inclurait selon les fuites des versions pour PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC, avec des optimisations graphiques et techniques.

Pour l’heure, Rockstar Games n’a fait aucun commentaire officiel, mais si l’on en croit le calendrier des sorties, l’annonce pourrait survenir avant la fin de l’année — avant que la communication autour de GTA VI ne prenne toute la lumière.