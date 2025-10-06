À peine lancé, Sonic Racing: CrossWorlds continue d’enchaîner les collaborations, et la prochaine en date ne passe pas inaperçue. Sega vient d’annoncer la sortie du Minecraft Pack DLC, prévue pour le 8 octobre 2025. Ce contenu additionnel sera accompagné d’un événement spécial baptisé Minecraft Festival, qui se tiendra jusqu’au 11 octobre.

Ce pack apportera une touche cubique à l’univers de Sonic Racing: CrossWorlds, avec des circuits inspirés des biomes emblématiques de Minecraft, des véhicules aux textures pixelisées et plusieurs éléments de personnalisation thématiques. Sonic et ses amis pourront ainsi rouler dans des environnements reprenant l’esthétique reconnaissable du jeu de Mojang, entre blocs de terre, creepers et structures emblématiques.

Le titre n’en restera pas là : Sega a déjà confirmé que d’autres collaborations sont en préparation, avec des univers aussi variés que SpongeBob SquarePants, Pac-Man, Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem et Avatar Legends.

Une nouvelle bande-annonce accompagne cette annonce, mettant en avant le crossover inattendu entre les mondes de Sonic et Minecraft.

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, tandis qu’une version Nintendo Switch 2 est également en développement et prévue prochainement.