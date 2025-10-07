Square Enix a levé le voile sur une toute nouvelle vidéo consacrée à Final Fantasy VII Remake Intergrade, baptisée “World & Factions”, qui met en avant Midgar et les différentes factions qui font battre le cœur de ce monde mythique. Cette vidéo promotionnelle accompagne l’annonce de la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 22 janvier 2026.

L’adaptation du célèbre RPG, déjà saluée pour sa qualité sur PlayStation et PC, promet une expérience complète sur la nouvelle console de Nintendo. Cette version inclura l’épisode bonus “INTERmission” consacré à Yuffie Kisaragi, ainsi que toutes les améliorations graphiques et de gameplay qui ont marqué les précédentes éditions.

Un retour symbolique de Final Fantasy sur console Nintendo

Dans une interview accordée à Popverse, Naoki Hamaguchi, le directeur du jeu, a expliqué les défis techniques liés à cette version Switch 2, mais aussi son émotion de voir la série revenir sur une machine Nintendo après tant d’années :

“En termes de consoles, la plus difficile a été la Switch 2. Nous avons dû faire très attention à la consommation d’énergie, surtout entre le mode TV et le mode portable. Malgré cela, le jeu reste visuellement superbe et fluide. Le voir tourner ainsi sur une console Nintendo m’a profondément ému.”

Hamaguchi précise également qu’une démo jouable est prévue avant la fin de l’année 2025, permettant aux joueurs de découvrir par eux-mêmes la qualité du portage.

Ce retour de Final Fantasy VII sur une console Nintendo marque une étape historique, selon le réalisateur :

“Passer de Final Fantasy VI sur Super Nintendo à VII sur PlayStation avait marqué une rupture. Aujourd’hui, revenir sur une console Nintendo, c’est une sorte de boucle bouclée, le début d’une nouvelle ère.”

Un mode “Progression simplifiée” inédit

En parallèle de cette annonce, Square Enix a confirmé l’arrivée d’une nouvelle option d’accessibilité, baptisée “Streamlined Progression”. Celle-ci permettra d’adapter l’expérience de jeu selon les préférences des joueurs, avec plusieurs paramètres activables :

HP et MP toujours au maximum

Jauge de Limite et ATB toujours pleines

Dégâts fixés à 9999

Immunité aux morts instantanées

Naoki Hamaguchi a expliqué avoir personnellement insisté pour l’intégrer :

“Certains diront que c’est sacrilège, mais je pense qu’aujourd’hui, chaque joueur doit pouvoir choisir comment profiter du contenu. Si quelqu’un veut se concentrer sur l’histoire, il doit pouvoir le faire sans frustration.”

Cette fonctionnalité, pensée pour accompagner l’arrivée du jeu sur de nouvelles plateformes, permettra à chacun de (re)découvrir Final Fantasy VII Remake à son rythme — qu’il s’agisse de nouveaux venus ou de vétérans souhaitant simplement revivre l’aventure sans contrainte.

Une sortie majeure pour la Nintendo Switch 2

Prévu pour le 22 janvier 2026, Final Fantasy VII Remake Intergrade occupera 90 Go d’espace de stockage et bénéficiera d’une édition physique au format Game-Key Card. Il s’agit du premier volet de la trilogie Remake à venir sur Switch 2, avant les futures sorties des deux autres épisodes qui compléteront cette réinterprétation ambitieuse du classique de 1997.

Avec sa direction artistique spectaculaire, son système de combat hybride mêlant action en temps réel et commandes stratégiques, et désormais ses options de confort modernes, Final Fantasy VII Remake Intergrade s’impose déjà comme l’un des grands rendez-vous RPG de 2026 sur la nouvelle console de Nintendo.