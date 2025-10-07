C’est désormais officiel : PowerWash Simulator 2 arrivera sur Nintendo Switch 2 le 23 octobre 2025. Après un leak survenu hier, la nouvelle a été confirmée par un tout nouveau trailer publié par Futurlab, qui signe le grand retour de son simulateur de nettoyage culte.

Toujours développé et édité par Futurlab, ce second épisode promet de pousser encore plus loin le concept relaxant et addictif du premier jeu. Les joueurs pourront de nouveau sortir leur nettoyeur haute pression pour dépoussiérer Muckingham et bien d’autres lieux inédits, dans une expérience pensée à la fois pour les amateurs de détente et les perfectionnistes du nettoyage virtuel.

Cette suite introduit une toute nouvelle campagne ainsi que de nouvelles régions à explorer, dont Sponge Valley, Power Falls et Lubri City, chacune regorgeant de surfaces encrassées à rendre éclatantes. Les missions à zones multiples feront également leur apparition : il sera désormais possible de débloquer de nouvelles sections d’un environnement en cours de mission, y compris l’intérieur de véhicules ou de bâtiments.

Côté équipement, PowerWash Simulator 2 s’enrichit de nouveaux outils et de mécaniques inédites. Les joueurs pourront s’essayer au nettoyage en hauteur grâce au matériel de descente en rappel, ou encore utiliser un nettoyeur de surfaces pour venir à bout des grandes zones plus efficacement. L’objectif : devenir une véritable légende du nettoyage haute pression.

Entre deux contrats, il sera possible de se détendre dans sa base, un espace personnalisable avec des meubles et des objets obtenus au fil des missions. Les joueurs pourront y inviter leurs amis pour un moment de repos bien mérité, en compagnie de leurs adorables compagnons félins — un ajout aussi inattendu que charmant.

La coopération occupe également une place centrale dans cette suite. Pour la première fois, le jeu proposera un mode écran partagé, ainsi qu’une progression de campagne partagée en ligne, permettant à deux joueurs de nettoyer ensemble tout en avançant dans l’histoire.

Avec des graphismes modernisés, une gestion améliorée des fluides et des surfaces, et une traduction complète en dix langues, dont le français, PowerWash Simulator 2 s’annonce comme la version ultime de l’expérience de nettoyage relaxante.