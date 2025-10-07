Les studios System Era Softworks et Devolver Digital ont profité du tout premier STARSEEKER DIRECT pour lever le voile sur STARSEEKER: Astroneer Expeditions, une nouvelle aventure interstellaire située dans l’univers d’Astroneer, qui compte déjà plus de 11 millions de joueurs à travers le monde. Prévu pour 2026 sur Nintendo Switch 2, le titre promet une expérience coopérative aussi chaotique que jubilatoire.

Une nouvelle façon d’explorer l’univers d’Astroneer

STARSEEKER ne se contente pas de reprendre la formule du jeu original : il la transforme en une véritable aventure d’expéditions coopératives. Ici, tout tourne autour de l’improvisation, du travail d’équipe et d’une bonne dose de folie cosmique.

Les joueurs débuteront leur périple à bord de l’ESS Starseeker, une station spatiale expérimentale où règnent autant la camaraderie que le désordre scientifique. Sous la supervision (discutable) de la fameuse Fronteer Force, une équipe de super-scientifiques héros d’action, les recrues pourront partir seules ou en escouade de jusqu’à quatre explorateurs pour accomplir des missions chronométrées sur des planètes extraterrestres.

Trois étapes rythment chaque expédition :

Préparez-vous – Achetez, fabriquez et troquez votre équipement idéal… ou remplissez votre sac de ballons de plage et de feux d’artifice, à vos risques et périls. Déployez-vous – Dès l’atterrissage, le temps s’écoule. Les planètes sont hostiles, les environnements imprévisibles et vos coéquipiers… parfois aussi. Survivez et racontez vos exploits – De retour sur la station, les réussites comme les catastrophes deviennent prétexte à la fête. STARSEEKER, c’est un peu un bus spatial en soirée déguisé en centre de recherche.

Le premier monde exploré sera Tephra, une planète luxuriante et mystérieuse aux forêts denses, océans profonds et cavernes dangereuses. Entièrement conçue à la main, elle recèle secrets, trésors et créatures imprévisibles.

Les équipes pourront y débloquer de nouvelles zones d’atterrissage, affronter des défis coopératifs plus ardus, et repousser toujours plus loin les frontières de l’espace connu. Tephra n’est que le début d’un long voyage, qui mènera les joueurs vers d’autres planètes inédites, chacune liée à la mission ultra-secrète de la Fronteer Force.

Le gameplay présenté lors du STARSEEKER DIRECT illustre parfaitement le ton du jeu. Une escouade devait réparer du matériel scientifique sur Tephra… avant que la situation ne dégénère. La faune locale avait tout “Goopé”, obligeant les joueurs à improviser avec leurs EXO Tools et à exploiter des buses modulaires (les Nozzles) modifiant leur manière d’interagir avec l’environnement.

Entre la mise en place d’un relais de communication sur des falaises escarpées, le nettoyage des machines à l’aide de Water Hose Nozzles, la gestion de créatures hostiles et la course contre la montre pour s’échapper, les joueurs ont également trouvé le temps pour quelques folies de groupe et chasses aux Carrotlings, parce qu’une expédition dans l’espace ne serait rien sans un peu de chaos créatif.

Avec STARSEEKER: Astroneer Expeditions, System Era Softworks compte bien repousser les limites de la coopération spatiale tout en conservant l’esprit bon enfant et inventif qui a fait le succès d’Astroneer. Que vous soyez un explorateur méthodique, un bricoleur du vide ou un amateur de bêtises en apesanteur, le vaisseau Starseeker vous attend pour un voyage où l’amitié compte autant que la survie.

Sortie prévue en 2026 sur Nintendo Switch 2.