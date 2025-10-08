Plus tôt cette année, les explorateurs audacieux de System Era Softworks et Devolver Digital ont annoncé STARSEEKER: Astroneer Expeditions, une toute nouvelle aventure se déroulant dans l’univers d’Astroneer prévue pour décoller en 2026.

Le premier programme STARSEEKER DIRECT a dévoilé de nouveaux détails sur le jeu ainsi qu’un aperçu étendu de son gameplay afin de donner aux astronautes un avant-goût du chaos, de la camaraderie et du fun cosmique qui vous attend à bord de l’ESS Starseeker.

Un nouveau type d’aventure Astroneer

Starseeker n’offre pas de simples randonnées stellaires mais plutôt de gigantesques expéditions basées sur la coopération, l’improvisation et une bonne dose de folie interplanétaire.

Les recrues commencent leur périple sur l’ESS Starseeker, une station spatiale expérimentale remplie d’outils, de ressources et du leadership discutable de la célèbre équipe de l’Action Science Hero, la Fronteer Force. En solo ou jusqu’à quatre en coopération, vous devez préparer votre paquetage avant de plonger dans des missions chronométrées à travers divers mondes extraterrestres.

Étape un : équipez-vous. Achetez, concevez et échangez des biens pour partir avec le meilleur équipement possible… ou ignorez tout sens commun et emportez simplement un ballon de plage et quelques pétards.

Étape deux : déployez-vous. Le chrono démarre au moment où votre vaisseau de transport atterrit. Le temps est limité, les planètes sont hostiles et tout peut mal tourner (y compris vos partenaires). Tout VA mal tourner.

Étape trois : survivez, célébrez et échangez vos meilleures anecdotes une fois de retour sur le Starseeker. Malgré toutes ces « missions critiques » et cette histoire « science sérieuse », la station ressemble davantage à un party bus qu’à un laboratoire de recherche.

Premier Arrêt : Planet Tephra

La première destination pour les Astroneers intrépides est Tephra, une planète luxuriante et mystérieuse située tout au fond de l’espace frontalier. Jungles épaisses, vastes océans et cavernes profondes recèlent de secrets, mais surtout de nombreux dangers dont il faudra se méfier.

Chaque planète de STARSEEKER est construite à la main, ce qui vous permet de retourner voir vos panoramas préférés, les caches secrètes que vous avez repérées et même cette fameuse clairière où Michel s’est fait dévorer par une plante monstrueuse. De nouvelles zones d’atterrissage se débloquent à mesure que l’équipe progresse, ouvrant l’accès à de nouvelles zones encore inexplorées, des défis plus relevés et des missions coopératives encore plus importantes.

Tephra n’est que le début. À mesure que vous vous aventurez plus profondément dans l’immensité spatiale, votre équipe découvrira de nouveaux mondes offrant chacun leurs propres dangers, créatures et récits liés à la mission top secrète de la Fronteer Force.

Premier aperçu d’une Expedition

La démo du STARSEEKER DIRECT a vu une escouade atterrir sur Tephra pour participer à la réparation d’un équipement critique pour l’équipe scientifique. Plutôt simple en apparence… jusqu’à ce que les choses se corsent sévèrement. La faune locale a recouvert tout ce qui est à sa portée, forçant les recrues à improviser avec leurs outils EXO et leurs buses spécialisées. Les buses sont des améliorations modulaires qui transforment la manière dont les joueurs et les joueuses interagissent avec l’environnement.

La mission requiert d’établir un relais de communication sur les hauteurs de Tephra, tout en nettoyant les machines à l’aide de leurs buses à eau, en affrontant les hordes de créatures et en s’échappant à temps de la planète avant que le temps ne soit écoulé. Bien sûr, il y a bien eu quelques détours pour chasser les Carrotlings, troller l’escouade et profiter du chaos général. Que serait une expédition Starseeker sans un peu de bordel créatif ?

STARSEEKER: Astroneer Expeditions sortira en 2026, offrant à chacun l’occasion de plonger dans les profondeurs de l’univers d’Astroneer. Planificateur méticuleux, explorateurs curieux ou adeptes du beach-volley de l’espace : le Starseeker a forcément un siège pour vous.