On a tous besoin, parfois, de s’évader. Alors que la cadence des sorties de jeux vidéo est infernale, que Hades 2, Silksong et bien d’autres nous happent sans relâche, une petite île tranquille nous attend. Développé par le studio Shin’en Multimedia – des experts techniques reconnus pour leurs jeux de course FAST RMX et FAST Fusion –, The Touryst Deluxe débarque sur Nintendo Switch 2. Ce n’est pas une simple mise à jour, mais une véritable transformation, une version définitive qui offre une parenthèse de sérénité et de charme en haute définition. Embarquement immédiat pour un séjour dont on ne revient pas tout à fait le même.

Le touriste moderne

Dans The Touryst, on incarne un simple touriste, vêtu d’un short et d’un t-shirt, débarquant sur un archipel d’îles ensoleillées. Le but ? Profiter de ses vacances, bien sûr, mais aussi percer le mystère qui entoure d’antiques monuments. L’histoire, légère et intrigante, sert de fil conducteur à une aventure centrée sur l’exploration libre et la découverte. La version Deluxe enrichit considérablement l’expérience avec de nouvelles îles, de nouveaux objets, une quête inédite et même une borne d’arcade sur laquelle on peut s’adonner à FAST ZERO, un mini-jeu de course raffiné.

Le cœur du jeu réside dans une exploration non linéaire. On saute de rocher en rocher, on plonge dans des eaux turquoise, on explore des temples ancestraux et on discute avec les locaux pour obtenir des indices. Le gameplay emprunte au platformer 3D, avec une caméra fixe qui magnifie chaque cadre. La vraie richesse du titre, ce sont ses nombreux mini-jeux. Que ce soit en aidant des danseurs à suivre le rythme – dans une séquence qui rappelle un Guitar Hero vu de profil –, en surfant sur des vagues ou en participant à un concours de tractions, la variété est reine. Chaque activité est une petite pépite de gameplay, simple à prendre en main mais diablement addictive.

Cette liberté a toutefois un revers : on peut parfois se sentir un peu perdu, sans indication claire sur l’objectif suivant. Certains puzzles, notamment dans les temples, reposent sur de l’essai-erreur, ce qui peut générer de légères frustrations. Une séquence dans une mine de diamants, où un échec impose de tout recommencer depuis le début, a particulièrement testé ma patience de vacancier. Mais ces moments sont rares et la satisfaction de résoudre une énigme ou de maîtriser un mini-jeu compense largement ces écueils.

Une réussite sur Switch 2

Shin’en est réputé pour tirer le meilleur des machines Nintendo, et c’est encore le cas ici. La maniabilité a été améliorée par rapport à la version originale, offrant des contrôles plus précis et plus agréables. Pour les anciens joueurs, il est même possible d’importer sa sauvegarde depuis la version Nintendo Switch, une attention bienvenue.

Mais le véritable saut en avant est technique. En mode docké, le jeu tourne désormais en 4K / 60 FPS, un gain monumental par rapport à la résolution dynamique 1080p de l’original. Le rendu HDR (High Dynamic Range) produit des images d’une vibrance et d’une richesse de couleurs exceptionnelle, à condition que la calibration HDR de sa Switch 2 soit correctement réglée. L’ajout de l’Illumination Globale (Global Illumination) sur de nombreux lieux baigne les environnements dans une lumière naturelle et chaude.

Les améliorations ne s’arrêtent pas là. On note des vagues en voxels le long des plages, une occlusion ambiante dynamique, de l’anti-crénelage (Anti-Aliasing) pour une image parfaitement nette, et des effets de pluie et de profondeur de champ (Depth of Field) considérablement améliorés. Le résultat est un monde voxel absolument superbe, d’une fluidité et d’une clarté impeccables, qui fonctionne tout aussi bien sur l’écran de la console.

The Touryst Deluxe se complète en environ 5 à 7 heures, une durée idéale pour cette escapade. Elle peut s’allonger si l’on se passionne pour les objectifs annexes ou pour le mini-jeu FAST ZERO. À son prix de 30€ (avec une réduction de 75% pour les possesseurs de la version originale), l’offre est plus qu’honnête.