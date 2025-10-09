Nintendo continue d’enrichir le catalogue rétro de son service Nintendo Switch Online, avec l’arrivée de trois nouveaux jeux Super Nintendo désormais disponibles pour tous les abonnés. Ce mois-ci, les joueurs peuvent redécouvrir trois titres marquants des années 1990 : Fatal Fury Special, Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, et surtout Mario & Wario, qui fait ses débuts officiels en Europe plus de trente ans après sa sortie initiale.

Une sélection variée entre baston, plateforme et puzzle

Le premier ajout, Fatal Fury Special (SNK, 1993), est un classique du jeu de combat qui a marqué l’âge d’or du genre sur Neo Geo avant d’être adapté sur Super NES. Il propose un système de jeu à deux plans et un roster emblématique comprenant Terry Bogard, Mai Shiranui et Geese Howard. Cette version conserve toute la nervosité et la richesse stratégique qui ont fait la réputation du titre à l’époque.

Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind (Accolade, 1993) signe quant à lui le retour d’une mascotte aussi culte que controversée. Ce jeu de plateforme, typique du début des années 90, mise sur la vitesse, les collectibles et un ton humoristique décalé. S’il n’a pas la finesse d’un Mario ou d’un Sonic, il reste un témoin précieux d’une époque où chaque studio cherchait sa mascotte fétiche.

Mais la véritable surprise de cette mise à jour, c’est Mario & Wario (Game Freak, 1993), un jeu de réflexion et de plateforme inédit jusqu’ici en dehors du Japon. Conçu par le studio Game Freak – bien avant qu’il ne devienne célèbre avec Pokémon – ce titre se démarque par son gameplay original : le joueur ne contrôle pas directement Mario, mais doit guider un personnage à travers des niveaux en utilisant un curseur manipulé à la souris.

Une première européenne et un support inédit

Pour la première fois, Mario & Wario devient accessible au public européen et nord-américain. L’équipe de Nintendo a adapté le jeu pour qu’il puisse être joué sur Nintendo Switch et Switch 2 en utilisant soit un Joy-Con 2, soit une souris USB compatible, reproduisant ainsi la jouabilité d’origine du Super Famicom Mouse de 1993.

Cette attention portée à la préservation du gameplay original démontre une fois de plus l’engagement de Nintendo envers la fidélité historique de ses rééditions, tout en modernisant leur accessibilité.

Comment y jouer

Ces trois titres sont disponibles dès maintenant via l’application “Super Nintendo Entertainment System – Nintendo Classics”, téléchargeable gratuitement sur le Nintendo eShop. Il suffit de disposer d’un abonnement actif au service Nintendo Switch Online pour accéder à ces jeux et à l’ensemble du catalogue Super NES déjà proposé, qui ne cesse de s’étoffer mois après mois.