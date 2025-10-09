Les développeurs de Cronos: The New Dawn ont déployé la mise à jour ver. 323615, désormais disponible sur Steam et en cours de déploiement sur consoles, dont Nintendo Switch 2. Ce premier hotfix majeur vise à corriger une série de problèmes critiques identifiés depuis le lancement du jeu, tout en introduisant plusieurs ajustements de confort de jeu destinés à fluidifier l’expérience des explorateurs du Collectif.

Correctifs critiques

Cette mise à jour corrige plusieurs bugs graves susceptibles de bloquer la progression ou de provoquer des crashs. Parmi les plus notables, le studio a résolu un plantage lié à un dialogue optionnel avec le Warden, ainsi que plusieurs problèmes de compatibilité de sauvegarde pouvant empêcher l’ouverture de certaines zones clés, notamment la barricade du clocher de l’église ou les portes après la résolution du puzzle principal.

Les développeurs ont également corrigé un freeze pouvant survenir lors de l’écoute d’échos ou de journaux audio en version japonaise, ainsi qu’un bug rare où le Pathfinder pouvait disparaître pendant un combat de boss sans réapparaître après chargement d’une sauvegarde. D’autres problèmes liés à l’autosave, notamment dans les zones de l’Appartement (Passé et Futur), ont été ajustés pour éviter toute perte de progression.

Enfin, le patch corrige un artefact graphique lié au Lumen GI lors du changement de préréglage graphique, ainsi qu’un souci d’IA pouvant immobiliser les ennemis lorsqu’ils ne trouvaient pas de chemin valide jusqu’au joueur.

Problèmes mineurs corrigés

Le patch s’attaque également à plusieurs petits défauts d’ordre visuel et fonctionnel. Les armes achetées à l’établi comptent désormais correctement pour le succès « The Boon of the Relics », tandis que les trophées Pathfinder et Pyromaniac devraient se débloquer sans anomalie.

Certains pièges de peur invisibles dissimulés sous le sol dans la zone de l’église ont été retirés, et l’image de l’Arbalète manquante dans la boutique après un New Game+ a été rétablie. Le patch supprime également un message vide (« New content unlocked ») pouvant apparaître au lancement du jeu, tout en corrigeant un problème d’affichage HDR dans les menus.

Des ajustements supplémentaires concernent les liaisons de touches du lance-flammes, les caisses de butin proches de la boutique de Jędruś, désormais destructibles au corps à corps, ainsi que l’uniformisation de l’écran de calibration HDR entre les menus principal et pause.

Améliorations de confort

Au-delà des correctifs, le studio a intégré plusieurs améliorations destinées à rendre l’expérience plus fluide. Une nouvelle sauvegarde automatique a été ajoutée juste avant la cinématique des frères dans la fabrique, garantissant une meilleure reprise en cas d’échec.

Le mode New Game+ bénéficie désormais d’un écran d’information au lancement pour préciser où retrouver son équipement, et la lecture du CLUF (EULA) avant le menu principal a été simplifiée grâce à un défilement amélioré et à la suppression de repères textuels inutiles.

Message des développeurs :