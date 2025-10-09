Aujourd’hui, SEGA a officiellement publié le Pack Minecraft pour Sonic Racing: CrossWorlds ! Les joueurs peuvent maintenant jouer leurs personnages préférés comme Steve, Alex et un creeper en faisant la course sur le circuit Minecraft World, les immergeant dans un monde pixellisé rempli de blocs.

Le Pack Minecraft inclut les éléments suivants :

Steve, Alex, et un creeper en tant que personnages jouables

Le véhicule Wagonnet

Six autocollants pour le véhicule Wagonnet

Le circuit Minecraft World

Cinq pistes musicales originales de Minecraft

Des nouveaux remix de pistes musicales originales de Minecraft

6 emotes par personnage

Les joueurs possédant l’édition Digital Deluxe recevront automatiquement le Pack Minecraft inclus dans le Season Pass. Pour les joueurs voulant rejoindre l’action, le Season Pass est disponible à l’achat séparément pour 29,99 €, et inclut l’accès à des personnages, des véhicules et des circuits à venir toujours plus palpitants ! Les joueurs peuvent également acheter le Pack Minecraft séparément pour 5,99 €.

Les joueurs ne possédant pas le Pack Minecraft pourront toujours affronter ceux qui le possèdent en match en ligne, et pourront faire la course sur le circuit Minecraft World contre les personnages de Minecraft.

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible à la fois en version physique et numérique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, et PC à partir de 69,99 € et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™- modèle OLED et Nintendo Switch Lite™ à partir de 59,99 €.