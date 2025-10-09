L’attente touche enfin à sa fin : Pokémon Legends: Z-A approche à grands pas de sa sortie officielle, et les préchargements sont désormais disponibles sur Nintendo Switch et Switch 2.

Les fans peuvent dès à présent télécharger le jeu en avance afin d’être prêts pour le lancement mondial prévu le 16 octobre 2025. Bonne nouvelle : les fichiers du jeu sont plutôt légers compte tenu de son ampleur et de son statut de titre principal dans la série Pokémon.

Voici les tailles exactes selon la console :

Nintendo Switch : 4,0 Go

Nintendo Switch 2 : 7,7 Go

Cette différence s’explique notamment par les textures et effets visuels améliorés sur la version Switch 2, qui profite de performances supérieures, d’un rendu plus fluide et de temps de chargement réduits.

Pokémon Legends: Z-A marquera le grand retour de Game Freak avec un nouvel épisode axé sur l’exploration et la réinvention du monde Pokémon, après le succès de Pokémon Legends: Arceus.