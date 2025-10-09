Alors que l’année 2025 s’annonce comme un annus mirabilis pour les jeux de kart, avec des titres comme Mario Kart World ou encore Kirby Air Riders en approche, la mascotte de SEGA revient aussi sur le devant de la piste. Sonic Racing: CrossWorlds n’est pas le premier essai du hérisson dans la discipline, mais il pourrait bien être son plus convaincant. Pourtant, sur Nintendo Switch, l’expérience est teintée de sérieux compromis techniques. On a passé la ligne d’arrivée pour vous.

Un pedigree qui rassure

Si le développeur n’est pas explicitement nommé dans les notes fournies, on reconnaît sans mal l’héritage des excellents Sonic & All-Stars Racing Transformed. L’esprit est le même : allier la vitesse frénétique de la licence Sonic à un gameplay de kart racer riche et technique. Le but est simple : s’élancer à 12 sur des circuits déjantés, enchaîner les drifts, les cascades et utiliser un arsenal d’objets pour décrocher la première place.

Dès les premiers virages, on est séduit. La prise en main est intuitive, fluide et remarquablement réactive. Les bases sont classiques : on accélère, on drifte pour obtenir des boosts, on freine et on utilise des objets. Mais la magie opère dans l’enchaînement des actions. Enchaîner une dérive serrée dans un virage en épingle, enchaîner sur un saut suivi de trois cascades (tricks) pour emmagasiner un boost, puis se faufiler dans un raccourci secret est un pur régal. Le sentiment de vitesse est excellent, surtout sur les vitesses supérieures (« Sonic Speed » et « Super Sonic Speed »), les seules qui valent vraiment le coup.

La grande innovation, c’est bien sûr le système « CrossWorlds ». À la fin du premier tour, le pilote en tête choisit entre deux portails qui téléportent l’ensemble du peloton sur un circuit complètement différent pour le deuxième tour. On peut ainsi commencer une course dans les ruines de Radical Highway (Sonic Adventure 2) pour se retrouver au beau milieu de la Jungle Mystique le tour suivant. Ce mécanisme, inspiré de Ratchet & Clank : Rift Apart, maintient une incroyable fraîcheur et une dose de stratégie supplémentaire, puisqu’il faut adapter son véhicule et sa conduite à l’inconnu.

Au-delà du mode Grand Prix classique, le « Race Park » propose des défis alternatifs, comme des courses en équipe où il faut marquer des points en percutant ses coéquipiers ou en touchant des adversaires avec des objets. C’est un bon moyen de varier les plaisirs. Le mode Time Trial est, quant à lui, exceptionnellement bien pensé et addictif, poussant à optimiser chaque trajectoire et chaque boost pour battre les meilleurs temps du monde.

Une personnalisation en béton

Avant même de courir, la victoire se prépare dans le garage. Le système de personnalisation est très complet. On peut modifier l’apparence de son kart (carrosserie, roues, couleur) et, plus crucial, ses statistiques (vitesse, accélération, maniabilité). Le système de « Gadgets » est le vrai plus. Ces panneaux d’améliorations passives, que l’on équipe sur une grille aux slots limités, permettent de créer des builds très personnalisés. On peut opter pour un départ boosté, une résistance accrue aux perturbations, ou même un slot d’objet supplémentaire. C’est un système profond qui récompense l’expérimentation et gratifie la progression.

Avec 24 personnages de base issus de l’univers Sonic (des classiques comme Shadow aux oubliés comme Jet le Faucon) et une pléthore de personnages crossover annoncés en DLC (SpongeBob, Joker de Persona 5, Mega Man…), le roster est démesuré. Chaque personnage de base a ses propres répliques et une vraie personnalité en course, notamment via le système de « rival » qui désigne un adversaire à abattre dans chaque Grand Prix.

La bande-son est, comme il se doit, une véritable anthologie des plus grands thèmes de la saga Sonic, réorchestrés pour l’occasion. Le système de playlist personnalisable, qui permet de choisir la musique pour chaque tour de chaque circuit, est une idée géniale.

Le revers de la médaille : la technique sur Nintendo Switch

C’est bien ici que le bât blesse. Sur Nintendo Switch dans son modèle de base, Sonic Racing: CrossWorlds se révèle techniquement très en deçà de ce que l’on pourrait attendre. Le jeu est limité à 30 images par seconde, une cadence déjà insuffisante pour un jeu de course aussi rapide, mais qui devient carrément problématique dès que l’action s’intensifie, avec des chutes régulières autour des 20 fps, voire moins. En écran partagé local, la situation vire au cauchemar : la fluidité s’effondre et l’expérience devient franchement désagréable.

Côté résolution, le constat n’est pas plus reluisant. L’image reste floue et pixelisée, qu’on joue sur téléviseur ou en mode portable. Sur l’écran 720p de la Switch, c’est tout juste tolérable, mais branché à une TV 4K, le résultat est franchement peu flatteur. Les anneaux de téléportation CrossWorlds accentuent encore ce problème, affichés avec une résolution et une fluidité encore plus basses, ce qui brise l’immersion.

Seul véritable point positif : le multijoueur en ligne. Lors des essais réalisés avant la sortie, les serveurs se sont montrés stables, les parties trouvaient rapidement des participants et le cross-play fonctionnait sans accroc. Malheureusement, impossible de jouer à plusieurs en ligne depuis une seule et même console, ce qui limite considérablement les possibilités de jeu à plusieurs.