Devolver Digital est de retour avec un nouveau trailer fracassant pour BALL x PIT, son étonnant mélange entre brick-breaker, survival roguelite et base-building. Le jeu, développé par le studio indépendant derrière l’une des démos les plus jouées du Steam Next Fest de juin 2025, arrivera sur Nintendo Switch le 15 octobre 2025, puis sur Nintendo Switch 2 un peu plus tard dans l’année.

Classé 12ᵉ jeu le plus joué du Steam Next Fest, BALL x PIT invite les joueurs à plonger dans un gouffre sans fin pour affronter des hordes d’ennemis grâce à un arsenal de projectiles aussi improbables que dévastateurs. Tout repose sur une mécanique de fusion de balles, un système d’évolution et d’amélioration qui permet de créer des combinaisons démesurées et des synergies explosives. Le tout s’inscrit dans une boucle de gameplay où le joueur récolte des ressources, construit sa base, et recrute des héros pour survivre plus longtemps dans la fosse.

Un concept délirant et addictif

Au cœur de l’expérience, le système de Ball Fusion pousse à l’expérimentation totale. Plus de 60 types de balles peuvent être équipées, combinées et améliorées pour générer des effets toujours plus fous. Chaque partie promet de nouvelles combinaisons, certaines redoutablement puissantes, d’autres totalement imprévisibles.

Mais BALL x PIT ne se limite pas à l’action : l’autre facette du jeu est la construction de New Ballbylon, une base en expansion qui évolue grâce à plus de 70 bâtiments uniques. Ces structures octroient des bonus, débloquent de nouveaux personnages et permettent d’automatiser certaines tâches via des héros restés à la base. Pendant ce temps, le joueur peut continuer d’explorer les profondeurs du Pit.

Chaque expédition mène dans des environnements variés — déserts arides, cavernes gelées, forêts sauvages — peuplés d’ennemis de plus en plus coriaces et de boss gigantesques occupant tout l’écran. Le studio promet une grande diversité visuelle et une montée en puissance constante du challenge, fidèle à l’esprit des meilleurs roguelites modernes.

En explorant le gouffre, le joueur croisera d’autres chasseurs de trésors disposés à rejoindre son équipe. Chacun apporte des mécaniques inédites et évolutives, capables de transformer la manière d’aborder les affrontements. Entre gestion, stratégie et réflexes, BALL x PIT exige adaptation et créativité à chaque run.

Avec son humour absurde, son rythme effréné, et une direction artistique volontairement exagérée, BALL x PIT s’annonce comme l’un des projets les plus originaux de Devolver Digital pour la fin d’année. La sortie sur Switch le 15 octobre 2025 donnera le ton avant l’arrivée de la version optimisée Switch 2, attendue plus tard dans l’année.