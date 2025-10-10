Square Enix continue de peaufiner Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster avec l’arrivée de la mise à jour 1.0.2, désormais disponible pour les joueurs sur Nintendo Switch 2. Ce nouveau patch apporte plusieurs correctifs liés à la connectivité en ligne, au système d’échanges, aux succès, ainsi qu’à certains tutoriels du jeu. Une mise à jour de fond qui améliore la stabilité et le confort de jeu pour tous les aventuriers de Luxendarc.

L’un des points centraux de cette mise à jour concerne la stabilité des connexions en ligne. Le jeu souffrait de déconnexions intempestives lors du chargement ou de la sortie de veille : ce problème a désormais été corrigé.

Un nouveau message “Communication en cours” s’affiche désormais lorsque le jeu se reconnecte automatiquement après un réveil de la console ou un changement de carte. Le même message apparaîtra également après un chargement, tant que la connexion et la synchronisation avec les amis et invités ne sont pas finalisées.

Autre amélioration importante : les amis et invités seront maintenant rétablis automatiquement dès que la connexion le permet, sans qu’il soit nécessaire de changer de zone. De plus, en cas d’erreur de communication, le jeu n’interrompt plus automatiquement la connexion : il affiche désormais un message détaillé pour informer le joueur du problème rencontré.

Enfin, une nouvelle option “Test de connexion Internet” a été ajoutée au menu des paramètres, permettant de vérifier l’état du réseau à tout moment.

L’Exchange Shop, qui permet d’échanger des jetons contre divers objets, voit ses coûts revus à la baisse : le nombre de jetons nécessaires pour obtenir chaque récompense a été réduit. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui souhaitent compléter leur collection sans passer des heures à accumuler des ressources.

Le patch 1.0.2 corrige également un bug gênant lié à un succès de combat : infliger 9 999 points de dégâts ou plus à Orthros n’activait pas correctement le trophée “9,999”. Ce problème est désormais réglé.

Du côté des tutoriels, Square Enix a ajouté de nouvelles explications visuelles pour les apprentissages de jobs, précisant désormais qu’il faut “appuyer et maintenir” certaines commandes. Une courte séquence d’aide a également été ajoutée au mini-jeu Luxencheer Rhythm Catch, afin de mieux introduire ses mécaniques lors de la première partie.

Le patch complet :

Améliorations liées à la connexion Internet

Correction d’un problème provoquant une déconnexion du réseau lors du chargement du jeu ou du réveil de la console après mise en veille.

Les amis et invités sont maintenant restaurés automatiquement dès que possible, sans qu’il soit nécessaire de changer de carte.

Ajustements du magasin d’échanges

Le nombre de jetons requis pour échanger des récompenses dans le magasin d’échanges a été réduit pour tous les objets.

Corrections de succès

Correction d’un problème empêchant l’obtention du succès “9,999” lorsqu’un joueur infligeait 9 999 points de dégâts ou plus à Orthros.

Améliorations des didacticiels

Les tutoriels des premiers jobs affichent désormais une indication “Appuyer et maintenir” accompagnant l’icône du bouton concerné.

