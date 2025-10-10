Sorti récemment sur l’eShop, Castle of Heart: Retold aura finalement droit à une édition physique sur Nintendo Switch, comme l’ont annoncé Funbox Media et 7Levels. Cette version sera disponible le 20 février 2026 en Amérique du Nord et en Europe. Cette édition ne proposera qu’un format standard, sans édition collector prévue pour le moment.

Castle of Heart: Retold plonge les joueurs dans un action-platformer exigeant à l’ambiance médiévale sombre, inspiré de la mythologie d’Europe de l’Est. On y incarne Svaran, un guerrier maudit transformé en pierre, bien décidé à abattre un sorcier maléfique, serviteur du dieu noir Chernobog, pour sauver Mira, la dernière prêtresse de la déesse Mokosh.

Mais le héros doit lutter non seulement contre les créatures magiques et les pièges mortels, mais aussi contre la malédiction qui le consume : s’il cesse de se battre, son corps de pierre se désagrège lentement, le privant de ses membres et de ses armes.

Les joueurs traverseront quatre paysages distincts, inspirés des légendes slaves, et affronteront les sbires du Sorcier ainsi que des créatures mythologiques comme les chorts, ghouls et vodniks.

L’arsenal du héros comprend une large variété d’armes de mêlée et à distance – torches, haches, javelots, arbalètes – permettant d’adapter sa stratégie à chaque combat.

Les combats de boss viendront mettre à l’épreuve réflexes et précision dans des affrontements intenses.

Castle of Heart: Retold n’est pas une simple réédition : il s’agit d’une refonte complète du jeu d’origine. Cette version définitive propose :

Des graphismes améliorés , avec de nouveaux modèles de personnages, des animations revues, un éclairage retravaillé et des environnements plus détaillés.

Une bande-son remixée, pour une immersion plus forte.

, pour une immersion plus forte. Un gameplay peaufiné, avec un système de combat et de plateforme rééquilibré, une interface modernisée et des commandes plus réactives.

L’objectif : éliminer toute frustration technique pour que l’expérience repose uniquement sur le talent et les réflexes du joueur.

Cette édition Retold revisite également la narration :

Tous les dialogues ont été réécrits.

Chaque cinématique a été refaite.

a été . Les joueurs pourront collectionner les cristaux de Mokosh pour débloquer de nouvelles fins inédites.

Castle of Heart: Retold s’impose ainsi comme la version ultime de cette aventure d’action mythologique, entre dark fantasy, tragédie et défi technique.

Les précommandes pour l’édition physique sont désormais ouvertes, en attendant la sortie officielle prévue le 20 février 2026 sur Nintendo Switch.