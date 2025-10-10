Koei Tecmo continue d’étoffer son légendaire jeu de stratégie historique avec l’annonce de Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Destiny and Strategy Expansion Pack, une extension payante prévue pour le 29 janvier 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Cette date coïncidera également avec la sortie d’une nouvelle édition physique japonaise du jeu, célébrant le 40e anniversaire de la franchise.

Cette extension, également connue au Japon sous le nom de Power-Up Kit, introduit de nombreuses nouveautés pensées pour approfondir l’expérience stratégique et narrative du remake sorti en 2024. Parmi les ajouts majeurs figurent un doublage intégral en chinois, de nouveaux scénarios, des systèmes de jeu repensés et des fonctionnalités très demandées par la communauté.

Une expérience des Trois Royaumes encore plus riche

L’un des grands ajouts de cette extension est la possibilité de changer de dirigeant en cours de partie, une fonction longtemps réclamée par les fans. Elle s’accompagne de la fonction “Shuffle”, qui permet de redistribuer les rôles et relations entre les officiers pour renouveler les situations politiques. Le tout s’ajoute à un nouveau scénario intitulé “Xuande’s Zifang”, qui proposera une nouvelle interprétation historique centrée sur Liu Bei et ses alliés.

L’expérience “Play as All Officers”, qui permet d’incarner n’importe quel officier du monde des Trois Royaumes, profite également d’une mise à jour importante. Koei Tecmo y a intégré deux nouveaux systèmes destinés à rendre la progression plus dynamique :

Les Turning Points , des événements majeurs qui peuvent bouleverser le cours de la partie. Ces tournants stratégiques imposent d’anticiper les crises à venir et d’adapter sa politique ou ses alliances.

, des événements majeurs qui peuvent bouleverser le cours de la partie. Ces tournants stratégiques imposent d’anticiper les crises à venir et d’adapter sa politique ou ses alliances. Les Gems, des artefacts conférant des capacités spéciales en fonction du statut et de la réputation de votre officier. Chaque Gem modifie vos possibilités d’action et votre manière d’aborder le jeu, permettant une personnalisation poussée de la stratégie.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Destiny and Strategy Expansion Pack n’ajoute pas seulement du contenu, mais améliore également l’expérience globale. Toutes les cinématiques bénéficient désormais d’un doublage complet, tandis que le système de Traits, les événements historiques et les Titres officiels ont été retravaillés pour offrir une plus grande cohérence et profondeur.

Les développeurs de Kou Shibusawa ont aussi ajouté des outils d’édition in-game, comme la modification des données de personnages et la gestion des spécialités enregistrées, rendant le titre encore plus flexible pour les amateurs de microgestion.

Sur le plan technique, le remake conserve sa direction artistique mêlant 2D et 3D, tout en introduisant de nouveaux portraits d’officiers et des effets visuels modernisés. Le jeu promet la plus vaste distribution de personnages de toute la série, avec plus de 1 000 officiers et 55 scénarios couvrant l’ensemble de la période des Trois Royaumes.

Au Japon, Romance of the Three Kingdoms 8 Remake with Power-Up Kit sortira à la fois en édition standard et en édition collector “Treasure Box”. Cette dernière inclura plusieurs objets de collection : un puzzle de 500 pièces en mosaïque, deux pochettes A4 illustrées, un CD de 29 morceaux de la bande originale, ainsi qu’un scénario bonus inédit intitulé “The Divided Age”.

La version “Power-Up Kit” sera vendue 10 780 yens pour les nouveaux joueurs, tandis que le DLC Destiny and Strategy Expansion Pack sera proposé séparément à 4 730 yens pour les possesseurs du jeu de base. Le contenu de cette édition spéciale ne comprendra pas l’extension, qui restera un achat séparé.

Avec cette extension, Koei Tecmo cherche à offrir l’expérience ultime de Romance of the Three Kingdoms 8, en combinant fidélité historique, richesse stratégique et liberté d’action totale. Les nouvelles mécaniques de Turning Points et de Gems viennent dynamiser un gameplay déjà dense, tandis que la possibilité d’incarner n’importe quel officier renforce la dimension “vivante” du monde des Trois Royaumes.

Bien que la sortie occidentale semble pour l’instant limitée au format numérique, cette mise à jour majeure promet de séduire les vétérans de la série comme les nouveaux venus, consolidant la place du remake parmi les références du genre stratégique sur Nintendo Switch.