Bonne nouvelle pour les amateurs d’action et d’aventure : Ruffy vient de recevoir une mise à jour d’envergure, et les améliorations sont impressionnantes. Disponible dès aujourd’hui, ce nouveau patch transforme littéralement l’expérience de jeu, aussi bien sur la première Nintendo Switch que sur la nouvelle Switch 2.

Une version Switch 2 à 60 images par seconde

C’est la principale nouveauté de cette mise à jour : Ruffy tourne désormais à 60 FPS sur Nintendo Switch 2, garantissant une fluidité exemplaire et un rendu bien plus réactif dans les phases d’action. Le studio montre ainsi qu’il exploite pleinement les capacités de la nouvelle console de Nintendo, offrant une expérience beaucoup plus stable et plaisante à l’œil.

Les joueurs restés sur la première génération de Switch ne sont pas oubliés. Le patch apporte une hausse notable du framerate, rendant les déplacements et les combats plus souples. Même si la console ne peut pas atteindre les 60 FPS constants de la Switch 2, les améliorations sont suffisamment visibles pour rendre le gameplay plus confortable et plus fluide qu’auparavant.

Au-delà de la performance brute, le studio a aussi pris le temps d’améliorer deux aspects essentiels du jeu : la caméra, désormais plus fluide et plus stable sur les deux consoles, et le système de combat, qui bénéficie d’un meilleur rythme et d’une meilleure réactivité. Ces ajustements renforcent la sensation de contrôle et l’immersion, rendant chaque affrontement plus précis et agréable.