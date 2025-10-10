À quelques mois de sa sortie sur Nintendo Switch 2, Final Fantasy VII Remake Intergrade refait parler de lui. Square Enix a publié aujourd’hui une vidéo officielle de comparaison technique entre les versions Switch 2, Xbox Series X, PlayStation 5 et PC, permettant d’observer les différences visuelles et de performances entre les plateformes.

Déjà salué pour son excellence sur les consoles de salon, Final Fantasy VII Remake Intergrade s’apprête à rejoindre la nouvelle console de Nintendo le 22 janvier 2025. Cette version promet d’offrir une expérience complète incluant l’épisode additionnel “FF7R EPISODE INTERmission”, dédié à Yuffie Kisaragi, ainsi qu’une optimisation pensée pour la Switch 2, capable d’afficher des graphismes de nouvelle génération et des temps de chargement réduits.

La vidéo publiée par Square Enix met en lumière le travail d’adaptation réalisé pour la console hybride. Les textures, effets d’éclairage et animations apparaissent nettement améliorés par rapport à ce que proposait la génération précédente, tout en conservant la direction artistique emblématique du remake.

Si la version PC conserve naturellement l’avantage en matière de résolution et de fluidité, la Switch 2 impressionne par sa stabilité et sa qualité d’image, même en mode portable. Les comparaisons montrent que la différence avec les versions PS5 et Xbox Series X s’est largement réduite, preuve que Nintendo a franchi un cap technologique majeur.

Final Fantasy VII Remake Intergrade reprend l’histoire de Cloud, Tifa, Barret et Aerith, jusqu’à leur évasion de Midgar. Le jeu conserve son système de combat hybride, mêlant action en temps réel et commandes stratégiques, tout en enrichissant la trame narrative par de nouvelles scènes et personnages inédits.

L’épisode dédié à Yuffie Kisaragi, inclus d’emblée dans cette version, offre un regard parallèle sur les événements du remake, ajoutant une dimension supplémentaire à l’univers de Final Fantasy VII.

Avec cette sortie, Square Enix confirme sa volonté de porter ses grandes productions sur la Nintendo Switch 2, sans compromis sur la qualité technique. Cette version de Final Fantasy VII Remake Intergrade marque une étape importante, démontrant que la nouvelle console de Nintendo est désormais capable d’accueillir des AAA de la même envergure que ceux des plateformes concurrentes.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur Nintendo Switch 2 à partir du 22 janvier 2025, et proposera l’intégralité du contenu des versions existantes, avec des performances optimisées pour le matériel de nouvelle génération de Nintendo.