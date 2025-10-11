En tant que joueur Nintendo Switch, on est toujours à la recherche de la manette parfaite. Entre le Pro Controller officiel et les nombreuses alternatives tierces, le choix est vaste. Aujourd’hui, on se penche sur la Rematch Controller édition Mario Bricks de Turtle Beach, une manette sans fil officiellement licenciée qui promet autant sur la forme que sur le fond. Après plusieurs jours de test intensif, voici notre verdict.

Design original qui fait mouche

Dès le déballage, le design saisit. La façade avant arbore un effet lenticulaire unique : en bougeant la manette, l’image bascule entre deux visuels de Mario en pleine action, créant une impression de mouvement et de dynamisme. Cet effet « qui bouge avec vous » est surprenant et ajoute une réelle personnalité à l’accessoire. Cerise sur le gâteau : les étincelles qui s’échappent de Mario sont phosphorescentes. Après une exposition à la lumière, elles brillent dans l’obscurité, une touche ludique et inattendue qui ravit les fans.

Avec ses 417 grammes et ses dimensions bien équilibrées, la manette tient parfaitement en mains, même lors de longues sessions. La forme ergonomique est conçue pour épouser naturellement la paume, et les surfaces texturées offrent une bonne prise. On apprécie particulièrement les poignées concaves des sticks, dotées d’un léger relief sur le bord. Ce détail, absent du Pro Controller, offre un meilleur grip et un contrôle accru sans inconfort. Les gâchettes ZR et ZL, elles aussi légèrement courbées, empêchent les doigts de glisser.

Fonctionnalités et gameplay

Côté fonctionnalités, le tableau s’avère contrasté. D’un côté, la manette affiche de réels atouts. La détection de mouvement est particulièrement bien calibrée et réactive : elle fonctionne à merveille dans des jeux comme Mario Kart 8 Deluxe ou Super Mario Odyssey, renforçant l’immersion sans latence notable. L’autonomie impressionne également : Turtle Beach annonce plus de 40 heures sur une seule charge, un chiffre que nos essais confirment sans difficulté. C’est une belle performance, supérieure ou équivalente à celle du Pro Controller officiel. Enfin, la présence de deux boutons programmables à l’arrière se révèle intéressante sur le papier, puisqu’elle permet d’attribuer des actions fréquentes pour gagner en réactivité et en confort de jeu.

Cependant, certains choix de conception viennent assombrir le tableau. L’absence totale de vibration est sans doute le plus gros compromis. Afin d’améliorer l’autonomie, Turtle Beach a supprimé les moteurs haptiques, ce qui prive la manette de tout retour sensoriel, aussi bien pour valider une action que pour ressentir l’intensité d’un combat ou d’un impact. Même la synchronisation et la mise sous tension se font dans un silence un peu déconcertant. Autre bémol, les boutons arrière, bien que pratiques, se montrent trop sensibles : lors de parties nerveuses, il arrive souvent de les presser par inadvertance, provoquant des actions non désirées. Leur placement demande un vrai temps d’adaptation. Enfin, le layout des boutons centraux diffère du schéma habituel du Pro Controller. Les touches « + » et « – » ont été placées à l’extérieur, inversant la logique Nintendo. Conséquence : on ouvre parfois le menu Home en pensant simplement mettre le jeu en pause — une erreur fréquente et frustrante, difficile à corriger.

Un point important : cette manette est officiellement compatible avec la Nintendo Switch 2. C’est un investissement tourné vers l’avenir. Toutefois, cette compatibilité s’accompagne d’une mise en garde : le bouton C, nouvelle touche propre à la manette de la Switch 2, n’est pas disponible sur ce modèle. Une limitation à prendre en compte pour les jeux qui l’utiliseront.