Une démo d’Elden Ring pour Nintendo Switch 2 a été présentée lors de la PAX Australia, et les retours sont très positifs. Le jeu tournerait mieux que lors des précédents salons où il avait déjà été montré en version jouable. D’après les premières impressions, le portage Switch 2 semble nettement amélioré, atteignant désormais les 30 images par seconde stables, avec un rendu graphique proche de la version PS4 Pro.

De quoi rassurer les joueurs quant à la qualité de cette adaptation ambitieuse : Elden Ring semble profiter pleinement des capacités de la Switch 2, promettant une expérience fluide et fidèle à l’original, aussi bien en mode docké qu’en portable.