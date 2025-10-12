Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- Charming Hearts – 7.4GB
- Pokemon Legends: Z-A – 4.1GB
- Bumblebee – Spooky Nights – 4.0GB
- Double Dragon Revive – 4.0GB
- Retro Geek Shop Simulator – 2.2GB
- The Cabin Factory – 2.0GB
- Captain Bones: A Pirate’s Journey – 2.0GB
- Ghost Traveler: Adventures in Edo – 1.9GB
- Wrap Shop Simulator – 1.7GB
- The Elf on the Shelf: Christmas Heroes – 1.5GB
- Lumo 2 – 1.3GB
- Deathless: The Hero Quest – 1.2GB
- An English Haunting – 1.2GB
- Ila: A Frosty Glide – 1.0GB
- The Wild Age – 977MB
- Korean Drone Flying Tour Deulkkoch Arboretum – 955MB
- Spindle – 944MB
- Randomax – 599MB
- Ball x Pit – 572MB
- Web Fishing: Relax and Fish – 461MB
- Hole Digging Simulator 2025 – 392MB
- Infinos 2 – 356MB
- Garden of the Greek Goddesses: Aphrodite, Artemis & Athena Love Story – 299MB
- Cat God Ranch – 283MB
- Obby Kingdom – 272MB
- Scoop It Crane Game – 259MB
- Turn It – 208MB
- Puzzle Wars – 199MB
- Infinos – 188MB
- Time Treker – 148MB
- Kotenok – 147MB
- Infernitos: Fiery Dishes – 129MB
- Desk Wars – 84MB
- Snack and Quack – 73MB
- Super Yellow Ballman – 58MB
- Blaster Force 3000 – 45MB
- Eggconsole Revival Xanadu II PC-9801 – 44MB
- Neoteria – 34MB
Laisser un commentaire