Le monde de Romancing SaGa s’apprête à rouvrir ses portes. En amont de la sortie de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International, prévue le 9 décembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4, Red Art Games a publié une nouvelle bande-annonce dédiée aux localisations inédites du jeu. Pour la première fois, cette version internationale proposera des traductions intégrales en français, allemand, italien et espagnol.

Distribué par Red Art Games en Europe et en Amérique du Nord, le titre bénéficiera d’une sortie numérique et physique. En parallèle de son lancement digital, cette édition internationale aura droit à de nouvelles versions physiques, certifiées PEGI et ESRB, pensées comme un hommage à la longue histoire de la franchise SaGa. Trois éditions seront disponibles : Standard, Deluxe et Collector.

L’édition Deluxe (limitée à 500 exemplaires PEGI par plateforme et exclusive au site de Red Art Games) inclut le jeu avec une jaquette réversible, un fourreau illustré alternatif, un manuel et un porte-clés PVC. L’édition Special (500 exemplaires ESRB par plateforme, vendue exclusivement via VGP) reprend le jeu avec sa jaquette réversible et le porte-clés. Enfin, l’édition Collector (1 000 exemplaires PEGI et 1 000 ESRB par plateforme) proposera, en plus du jeu, un coffret au design rétro distinct selon la console, un steelcase, un artbook, un manuel et trois cartes postales. Les versions PEGI peuvent déjà être précommandées sur le site officiel de Red Art Games, tandis que les versions ESRB sont disponibles chez VGP.

Sur le plan narratif, le jeu transporte à nouveau les joueurs dans le monde de Mardias, forgé par le dieu créateur Marda. Mille ans après une guerre titanesque entre le roi des dieux Elore et trois divinités maléfiques – Death, Saruin et Schirach – les pierres Fatestones sont dispersées à travers le monde et le mal refait surface. Huit héros se lancent alors dans des aventures distinctes, guidés par le destin.

Considéré comme l’un des titres les plus emblématiques de la série, Romancing SaGa -Minstrel Song- reposait déjà sur des mécaniques signatures telles que le système de scénarios libres, les techniques « Glimmer » et les combos. Le remaster, sorti en 2022, modernisait ces fondations avec des graphismes HD et de nombreuses améliorations de confort. L’édition internationale va encore plus loin, en rendant le jeu intégralement jouable dans quatre langues supplémentaires, une première historique pour la saga.

Parmi les ajouts notables figurent l’intégration de mini-cartes, un mode haute vitesse, un mode New Game+, des boss renforcés, ainsi que la possibilité de recruter de nouveaux personnages comme Schiele, Marina, Monica et Flammar. Les voix pourront être choisies en japonais ou en anglais.

À noter que les copies PlayStation 4 seront exclusivement disponibles en Europe, et que cette édition internationale constitue un produit distinct du remaster numérique de 2022. Pour profiter des nouvelles langues, il faudra donc acquérir cette version spécifique, que ce soit en format physique ou digital.