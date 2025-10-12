Le producteur historique de la série Sonic, Takashi Iizuka, s’est récemment exprimé sur la version Nintendo Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds, le prochain grand jeu de course de SEGA. Dans une interview accordée à Traxion, Iizuka a expliqué que cette version bénéficiera d’un soin particulier afin d’exploiter pleinement les capacités techniques de la nouvelle console de Nintendo, même si certains détails comme la résolution ou le framerate n’ont pas encore été confirmés.

Iizuka a précisé que le développement du jeu sur Switch 2 a nécessité plus de temps que prévu : « Nous voulions sortir la version Switch 2 en même temps que les autres plateformes, mais la sortie plus tardive de la console a retardé la production. Nous avons préféré prendre le temps d’optimiser le jeu pour ce nouveau hardware », a-t-il indiqué. Ainsi, les joueurs Switch 2 devront patienter un peu plus longtemps, puisque le titre arrivera quelques mois après les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, attendues le mois prochain. Une version physique complète sur cartouche est également prévue pour début 2026, une rareté à saluer à l’heure des Game-Key Cards.

Le producteur insiste sur le fait que le contenu restera identique entre la version Switch 1 et Switch 2 : mêmes personnages, circuits, gadgets et objets emblématiques comme les Travel Rings, qui permettent de se téléporter entre différentes zones de course. Cependant, la puissance supplémentaire de la Switch 2 permettra d’offrir une expérience visuelle et technique améliorée, même si Iizuka refuse pour l’instant de confirmer un affichage en 4K / 60 images par seconde.

L’un des points centraux du projet est le cross-play, une fonctionnalité majeure selon Iizuka. « Pouvoir jouer avec des utilisateurs du monde entier sur toutes les plateformes est essentiel. Nous voulons que chaque joueur bénéficie du même niveau d’expérience, quelle que soit la machine utilisée », explique-t-il. Pour garantir cette parité, SEGA s’est assuré que la version Switch 1 reste fluide et stable, tout en préparant une version Switch 2 plus ambitieuse sur le plan technique.

Adapter Sonic Racing: CrossWorlds aux consoles plus anciennes, comme la première Switch ou la PS4, s’est révélé particulièrement difficile. Iizuka reconnaît que certaines concessions visuelles ont été nécessaires, notamment à cause du système de Travel Rings, très exigeant en calculs. « Ce n’est pas exactement la même présentation visuelle, mais nous avons passé beaucoup de temps à optimiser le jeu pour garantir une expérience homogène », précise-t-il.

Avec Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA signe le grand retour de la licence de kart après plus de cinq ans d’absence. Iizuka promet une expérience fluide, colorée et accessible, tirant parti des capacités de chaque console tout en maintenant une cohérence entre les versions. La version Switch 2, attendue pour la fin d’année 2025, pourrait bien être la plus aboutie de toutes — un hommage technique et ludique à l’esprit de vitesse et de fun qui définit Sonic depuis plus de trente ans.