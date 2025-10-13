Argonaut Games a annoncé une importante mise à jour pour le remaster de Croc: Legend of the Gobbos, prévue pour le 16 octobre 2025. Cette nouvelle version promet d’enrichir considérablement l’expérience du célèbre jeu de plateforme 3D, emblématique de la fin des années 90.

Les joueurs Nintendo Switch auront droit à une nouveauté attendue de longue date : l’ajout des succès intégrés directement dans le jeu, accompagnés d’un écran de suivi pour mesurer leur progression en temps réel. Une fonctionnalité qui modernise l’expérience sans trahir le charme rétro du titre.

Mais ce n’est pas tout. Cette mise à jour s’annonce particulièrement généreuse avec plusieurs ajouts majeurs. Un tout nouveau mode “Time Attack” fera son apparition, offrant aux joueurs la possibilité de rejouer les niveaux en contre-la-montre pour améliorer leurs temps et grimper dans les classements. De plus, plus de 25 nouvelles entrées viendront enrichir la Crocipedia, le bestiaire interactif du jeu, permettant d’en apprendre davantage sur les créatures et l’univers de Croc.

Les fans pourront également changer la version du thème principal depuis le menu principal, en alternant entre différentes versions du légendaire “Croc Main Theme”, pour une touche de nostalgie personnalisée. À cela s’ajoute une série de corrections de bugs, ainsi que plusieurs améliorations de confort et d’interface, destinées à rendre le jeu plus fluide et agréable à parcourir.