Fondé par des vétérans ayant travaillé chez Ubisoft / Beenox, sur de grandes franchises comme Spider-Man, Crash Bandicoot, Heroes of Mount Dragon est développé par le studio québécois RuniQ et édité par indie.io. C’est un hommage assumé à l’âge d’or du beat ‘em up à défilement horizontal. Ce projet arrive avec une promesse claire, raviver l’esprit convivial et dynamique de classiques tels que Golden Axe et Guardian Heroes, tout en y ajoutant une touche personnelle, la transformation en dragon. Quoi de mieux pour convaincre qu’une équipe expérimentée aux manettes, et une Nintendo Switch, plateforme idéale pour le multijoueur local et en ligne.

Transformation, transmédia, transatlantique

L’univers de Heroes of Mount Dragon prend place sur le continent d’Üna, une terre fantastique tourmentée et divisée en huit royaumes. L’équilibre du monde repose sur le Dragon Céleste Hydrazelia, mais celui-ci a disparu, laissant place à l’anarchie, aux conflits et aux hordes de monstres. La tâche incombe donc à un groupe de héros, des champions liés à l’âme des dragons, de rétablir l’ordre.

L’histoire est classique, s’inspirant fortement de l’ambiance des campagnes de Donjons & Dragons ou des dessins animés des années 90, avec une bonne dose d’autodérision et de légèreté. La narration est omniprésente et on ressent l’envie des développeurs de nous amener dans cet univers, en compagnie d’un narrateur au ton théâtral qui donne un cachet indéniable à l’ensemble.

Le monde d’Üna s’étend bien au-delà du jeu vidéo, étant lié à une série de jeux de société et de romans franco-canadiens préexistants (neuf volumes étant prévus pour explorer le lore des huit héros de la licence). Cette profondeur thématique est intrigante et promet un enrichissement futur pour les joueurs désireux de prolonger leur immersion.

Le cœur de Heroes of Mount Dragon réside dans son système de combat, et c’est là que l’expérience et la passion de l’équipe de RuniQ se font le plus ressentir. Le jeu est un brawler à l’ancienne, intuitif et très accessible. Les commandes sont simples bien qu’un peu lourdes, permettant de déclencher des combos aériens, des frappes sautées, des attaques chargées et des coups spéciaux sans nécessiter une technicité excessive.

La maniabilité est bonne en soi, et une multitude de coups et combos est possible, mais manette en main, c’est une impression de lourdeur qui se dégage dans les enchaînements. Aussi, ne comptez pas sur vos personnages au marathon de New-York, parce qu’ils s’avèrent être tous aussi lourdauds, les uns que les autres. Un peu dommage car cela casse le dynamisme attendu, inhérent au genre beat ’em up.

Chaque héros possède un style de combat distinct (du demi-orc bagarreur au mage à distance, en passant par le moine guerrier ou l’archère et l’assassin), ce qui encourage l’expérimentation pour trouver le personnage adapté à son style. Le jeu propose même des mécanismes de contres et des enchaînements spécifiques, offrant une variété suffisante pour éviter l’uniformité. Vous aurez accès à 6 personnages au démarrage, et deux supplémentaires seront à débloquer.

Un des points forts est la Transformation en Dragon. Une fois la jauge de pouvoir remplie au maximum, les personnages peuvent se métamorphoser temporairement en une entité draconique, devenant invincibles et déchaînant des attaques de zone particulièrement efficaces. Cette mécanique assure le grand spectacle à l’écran, mais ne vous laisse pas non plus sur le banc de touche, puisque vous pouvez diriger le souffle du dragon sur vos assaillants, permettant de retourner le cours des affrontements les plus chaotiques.

Le multijoueur au cœur de l’expérience

L’aspect coopératif est clairement la manière optimale de profiter du jeu. Il est jouable jusqu’à quatre joueurs, en local ou en ligne (un abonnement Nintendo Switch Online est requis pour le jeu en ligne). La coopération va au-delà du simple déboîtage de monstres, encourageant une véritable synergie entre les rôles (tank, support, dégâts à distance), rendant l’expérience très conviviale et dynamique.

En plus du mode aventure et arcade, le jeu propose également un mode JcJ compétitif et amusant, avec la possibilité d’ajouter des malédictions. Ces modificateurs (rétrécir les adversaires, inverser leurs commandes ou les transformer en grenouille) injectent une folie bienvenue, rappelant les meilleurs moments des party games d’arcade. Bien loin d’un Smash Bros. mais pour autant, il y a de quoi passer un bon moment.

Malgré tout, fidèle à la « vieille école » des beat ‘em up, on retrouve quelques imprécisions dans les frappes, les attaques ne touchent que sur un plan horizontal ou vertical strict. Si l’ennemi n’est pas parfaitement aligné avec votre personnage, votre coup passe dans le vide. C’est un choix de design rétro qui peut être frustrant pour les joueurs habitués aux systèmes de profondeur plus modernes.

De plus, le jeu souffre par moment de soucis d’équilibrage. Certains ennemis sont de véritables « sacs à PV », rendant parfois les affrontements inutilement longs et répétitifs. L’IA de certains monstres est également aux fraises par moment. En solo, ces lacunes sont plus perceptibles, le jeu perdant une bonne partie de sa saveur.

Plusieurs modes de difficultés sont disponibles, ce qui permet à tous les joueurs de s’essayer au titre, quel que soit le niveau. Et pour les moins habitués au genre, nous recommandons, étrangement, le magicien ! En effet ce personnage est capable d’envoyer des tirs magiques sur les adversaires à l’autre bout de l’écran, et les tirs sont auto-guidés. Plutôt malin pour que ce personnage ne se retrouve pas à la traîne par rapport à ses acolytes à gros muscles, mais peut-être un peu trop fort du coup…à vous de juger.

Un dessin animé interactif ?

Visuellement, Heroes of Mount Dragon est une réussite en demi-teinte. La direction artistique des personnages est plutôt réussie, très inspirée des dessins animés classiques des années 80 et 90, avec une esthétique qui rappelle un peu les Cosmocats version heroic-fantasy et l’ère du début des jeux PS2.

Le jeu utilise un style hybride 2D/3D assez réussi, des personnages et des environnements en 3D, avec des éléments dans le décor dessinés à la main en 2D, créant une profondeur de champ intéressante. Le style cartoon et les bordures noires rappellent un peu le style cel shading et donc les dessins animés, les animations sont détaillées, colorées et fluides.

Là où l’engouement retombe un peu, c’est sur l’univers d’Üna. Mis en valeur par des forêts elfiques, des déserts, des gorges volcaniques, et autres coins tous très cool, d’une Mappemonde qui donne envie de s’immerger rapidement, l’effet “Wahou” se dissipe très vite une fois en jeu car les décors semblent tous très vides, et manquent en réalité de variété. Nous avons l’impression de refaire en boucle le même niveau avec juste des arrière-plans interchangeables. Cela vient nuire à l’immersion et surtout amène un fort sentiment de redondance.

La bande son et les bruitages sont, quant à eux, cohérents et efficaces. La musique alterne entre des nappes aux sonorités épiques et des thèmes d’action bien sentis, s’adaptant parfaitement aux bastons. Cependant, la musique, bien que de qualité, n’offre aucun thème vraiment inoubliable qui viendrait se graver dans la mémoire du joueur à la manière d’un Streets of Rage ou Final Fight. Les bruitages sont satisfaisants et accentuent le côté cartoon des combats, sans devenir répétitifs ni lassants. Et comme mentionné plus haut, la narration est bien intégrée et ajoute un cachet théâtral amusant.

Heroes of Mount Dragon est disponible le 25 septembre 2025 sur l’eShop au prix de 18,99 euros, en français.