LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – TT Games promet une qualité visuelle inédite pour son retour dans l’univers du Chevalier Noir

TT Games s’apprête à redonner vie à l’un de ses univers les plus emblématiques avec LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, un nouveau chapitre très attendu dans la célèbre franchise de jeux LEGO. Après plusieurs années d’absence du justicier masqué dans la série, le studio britannique affirme vouloir repousser les limites techniques et artistiques de son moteur de jeu. Dans une récente vidéo, l’équipe a déclaré travailler d’arrache-pied pour que le titre soit « visuellement meilleur que tout ce que nous avons fait auparavant », une promesse ambitieuse pour un studio déjà réputé pour la qualité de ses productions.

Selon les développeurs, l’objectif est clair : immerger pleinement le joueur dans Gotham City, en capturant à la fois la noirceur caractéristique de la ville et la fantaisie propre à l’univers LEGO. L’équipe de TT Games souhaite trouver un équilibre entre réalisme, humour et fidélité à la licence Batman, tout en exploitant les capacités techniques des consoles actuelles, notamment la Nintendo Switch 2, qui bénéficiera du même soin que les versions PlayStation 5 et Xbox Series.

Si peu de détails concrets ont encore été révélés sur le gameplay, le ton de cette déclaration confirme que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight vise à marquer une nouvelle étape pour la série. Entre refonte graphique, éclairage retravaillé, textures plus fines et effets dynamiques, le studio semble bien décidé à faire évoluer sa formule tout en préservant l’ADN qui a fait le succès des jeux LEGO depuis près de deux décennies.