Le studio Bloober Team continue d’optimiser son jeu d’horreur psychologique Cronos: The New Dawn, et la mise à jour 1.4 marque une avancée majeure, notamment pour la version Nintendo Switch 2. Cette nouvelle version du patch améliore considérablement le rendu visuel, rapprochant enfin l’expérience portable de celle offerte sur les autres plateformes.

La mise à jour 1.4 apporte plusieurs améliorations techniques notables :

Textures retravaillées , beaucoup plus nettes et détaillées.

Distance de rendu (LOD) étendue, offrant une meilleure profondeur de champ.

Effets de lumière et de brouillard ajustés, réduisant les problèmes de light bleed et améliorant l’atmosphère générale.

Effet de surbrillance lors de la collecte d’objets corrigé.

Effet de renversement du temps désormais affiché correctement.

Ces correctifs, combinés, donnent une impression de finesse et de cohérence visuelle bien supérieure à la version 1.3 sortie lors du lancement.

Le constat est clair :

les textures floues et les artefacts lumineux du lancement ont été corrigés, et l’ambiance sombre et oppressante voulue par les développeurs est enfin de retour.

L’un des problèmes les plus visibles de la version initiale — un éclairage bleu non voulu dans les zones intérieures — a été supprimé. Le rendu est désormais plus fidèle à la direction artistique du jeu, avec des ombres mieux gérées et des effets de brouillard renforçant la tension.

De même, l’effet visuel associé à la récupération d’objets, auparavant pixelisé, a été refait pour correspondre à celui de la version PC.