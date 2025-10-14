Capcom vient de lever le voile sur une toute nouvelle bande-annonce intitulée “The Princess Ranger” pour Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, le prochain opus très attendu de la série dérivée de Monster Hunter. Le jeu sortira officiellement sur Nintendo Switch 2 le 13 mars 2026, marquant le grand retour des Riders dans une aventure inédite pleine de mystères et de légendes oubliées.

Dans ce nouvel épisode, les joueurs incarneront un Rider, capable de tisser des liens profonds avec les Monsties, ces créatures mythiques qu’il faudra élever, entraîner et faire combattre aux côtés du héros. L’histoire se déroule deux siècles après une guerre qui a déchiré deux royaumes, et débute lorsqu’un événement extraordinaire se produit : deux Rathalos jumeaux éclosent d’un seul et même œuf, déclenchant une prophétie aux conséquences imprévisibles.

Cette “réflexion tordue” annoncée dans le titre évoque une intrigue plus sombre et introspective que celle des précédents épisodes. Le monde à explorer regorgera de contrées interdites, de régions dévastées par d’anciens conflits, mais aussi de personnages ambigus dont les motivations resteront floues jusqu’à la fin.

Comme toujours dans Monster Hunter Stories, le cœur du gameplay reposera sur la capture, l’élevage et les combats stratégiques en tour par tour avec ses Monsties. Capcom promet également un système de personnalisation enrichi, des animations plus fluides et des environnements plus vastes rendus possibles grâce à la puissance de la Switch 2.

Ce troisième opus semble vouloir marier l’émotion d’une aventure narrative à l’intensité tactique des combats. La bande-annonce met d’ailleurs en avant de nouveaux personnages, dont la mystérieuse “Princess Ranger”, une figure centrale de l’intrigue dont les liens avec les Rathalos jumeaux restent encore flous.