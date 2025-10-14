Une nouvelle analyse technique met en lumière les différences entre les versions Switch et Switch 2 de Pokémon Legends Z-A, attendu comme l’un des titres les plus ambitieux de la franchise. Si le jeu a été initialement conçu pour la Nintendo Switch originale, il semble que la Switch 2 offre une expérience nettement supérieure sur le plan visuel et technique.

D’après les premières observations, la version Switch 2 bénéficie d’améliorations similaires à celles apportées par la mise à jour technique de Pokémon Écarlate et Violet, avec une optimisation globale des performances et des graphismes.

Sur Switch, Pokémon Legends Z-A atteint une résolution maximale de 1080p, mais tourne plus souvent autour de 800p en mode docké. En revanche, la Switch 2 propose une sortie en 2160p (4K upscalé), avec une résolution moyenne proche de 1080p native, offrant ainsi une image bien plus nette et stable.

Le framerate constitue l’une des améliorations les plus marquantes : la version Switch tourne à 30 images par seconde, tandis que la Switch 2 atteint les 60fps constants, rendant les déplacements et les combats bien plus fluides.

Les textures profitent également d’un bond en qualité, notamment sur la végétation, les sols et certains modèles Pokémon. On note aussi l’apparition d’ombres de contact plus détaillées sur les environnements naturels et d’une distance d’affichage augmentée, rendant les vastes zones d’exploration plus vivantes et cohérentes.