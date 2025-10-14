À l’approche du premier anniversaire de Pokémon Trading Card Game Pocket, The Pokémon Company a dévoilé une importante mise à jour destinée à enrichir l’expérience des collectionneurs et des joueurs. Prévue pour la fin du mois d’octobre, cette mise à jour introduira plusieurs nouvelles fonctionnalités qui visent à renforcer l’interactivité entre amis et à faciliter l’accès aux cartes les plus convoitées.

L’une des principales nouveautés est l’implémentation d’une fonction de partage de cartes. Les joueurs pourront désormais offrir à leurs amis des cartes de rareté ♢ à ♢♢♢♢. Chaque jour, il sera possible d’envoyer une carte à chaque ami, et de recevoir une carte en retour parmi celles qui auront été partagées. Cette fonctionnalité renforce la dimension communautaire du jeu et permettra aux dresseurs de compléter plus aisément leur collection.

La mise à jour élargira également la gamme des cartes échangeables. Jusqu’à présent, les échanges étaient limités à certaines raretés, mais désormais, les cartes issues des packs les plus récents pourront aussi être échangées. En plus des cartes de rareté ♢ à ♢♢♢♢ et ⭐︎1, celles de rareté ⭐︎2 ainsi que les cartes Shiny 1 et Shiny 2 deviendront elles aussi échangeables. Une évolution significative pour les collectionneurs désireux de mettre la main sur des cartes exclusives.

Autre amélioration notable : le système de “wonder pick” bénéficiera d’un ajustement bienvenu. Les cartes provenant des dernières extensions et que le joueur ne possède pas encore apparaîtront désormais plus fréquemment. De plus, le nombre d’exemplaires déjà détenus s’affichera directement sur chaque carte, permettant une meilleure visibilité lors de la sélection.

En parallèle de ces ajouts, les développeurs ont remercié la communauté pour sa participation au sondage d’août 2025, dont les retours ont joué un rôle clé dans l’orientation de cette mise à jour. L’équipe promet de continuer à écouter les joueurs afin de rendre Pokémon TCG Pocket toujours plus plaisant et accessible.

Enfin, une nouvelle extension centrée sur les Pokémon Méga-Évolués est d’ores et déjà prévue pour la fin octobre. Celle-ci marquera un tournant excitant pour le jeu mobile, qui continue d’évoluer à un rythme soutenu depuis son lancement.