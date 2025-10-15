Les joueurs vont pouvoir démontrer leurs réflexes fulgurants avec l’arrivée de C. Viper dans Street Fighter™ 6 dès aujourd’hui sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC (Steam) !

Apparue pour la première fois dans Street Fighter™ IV, l’agent infiltré Grace Hill, plus connue des joueurs sous le nom de C.Viper est désormais directrice de recherche chez SiRN et s’attaque de front à l’élimination des vestiges de Shadaloo. C. Viper est disponible dans les trois modes de jeu (Fighting Ground, World Tour et Battle Hub).

Viper peut être acquise à travers le Year 3 Character Pass, le Year 3 Ultimate Pass, ou individuellement grâce aux Fighter Coins. Deux costumes seront disponibles pour C. Viper. Le premier reflète son nouveau rôle chez SiRN. Le deuxième s’inspire de son look original et peut être obtenu avec des Fighter Coins ou en maximisant les liens avec elle dans le World Tour.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce de gameplay publiée sur YouTube, C. Viper utilise une puissante combinaison de gadgets high-tech dans ses gants et ses bottes pour augmenter ses attaques et sa mobilité, ce qui fait d’elle une combattante féroce et complexe. Les joueurs peuvent s’attendre à des feintes diaboliques, à une verticalité insaisissable et à de nombreuses combinaisons secrètes, de sorte que même lorsque C.Viper est à court de ressources, elle n’est jamais à court d’options.

D’autres mises à jour sont disponibles parallèlement à la sortie de C. Viper, notamment :

Costume 4 de Zangief : le Costume 4 de Zangief, d’inspiration « mécha », arrive aujourd’hui, accompagnée du morceau original « Piledriver » créé par le groupe de heavy metal, Cavalera Conspiracy. La collaboration comprend également des équipements gratuits pour Avatars arborant le logo du groupe dans le Battle Hub à partir d’aujourd’hui. Le trailer du Costume 4 de Zangief et le clip vidéo de « Piledriver » est visionnable ici sur la chaîne YouTube Street Fighter™.

Collaboration « Banshee’s Last Cry » : le 30e anniversaire du classique du visual novel a droit à un cross-over spécial dans Street Fither 6. Les festivités comprennent du contenu gratuit, comme un nouvel épisode dans le World Tour, un Battle Hub décoré jusqu’au 30 octobre et des objets gratuits pour les joueurs qui se connectent pendant la période de la campagne.

Fonctionnalité Sim Sim Sticker de Li-Fen : le simulateur V-Rival de Li-Fen dans le Battle Hub propose des défis à relever pour chaque personnage. Les joueurs doivent tous les terminer pour améliorer leurs compétences et obtenir des récompenses amusantes ! Défis et récompenses sont détaillés sur la chaîne YouTube Street Fighter.

2e concours de création Street Fighter : les 26 illustrations gagnantes du « 2ème concours de création de Street Fighter : édition New Challenger » sont désormais disponibles. De plus, tous les joueurs ayant participé au vote pour élire leur illustration préférée recevront un Titre spécial dans le jeu.

Festival Song of the Streets : il est temps de célébrer l'automne en grande pompe avec le festival Song of the Streets dans le mode World Tour pour comprendre pourquoi tout le monde en parle. Entre les multiples stages, les spectacles de danse et une multitude de drones speaker itinérants, les occasions ne manquent pas pour fêter cette saison.

La troisième année de Street Fighter 6 est déjà à mi-parcours, et est loin d’être terminée ! Plus d’informations à son propos prochainement, en particulier sur les sorties d’Alex et Ingrid !

À propos de Street Fighter 6

Street Fighter 6, qui s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires depuis son lancement, est la dernière évolution de la série Street Fighter™ proposant un combo d’innovations uniques en matière de jeux de combat, débordant de contenu à travers trois modes de jeu inédits, Fighting Ground, World Tour et Battle Hub.

Street Fighter 6 est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Street Fighter 6 et Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition sont désormais disponibles avec de nouveaux modes exclusifs sur Nintendo Switch 2.