Le développeur Dee Dee Creations LLC a confirmé que son jeu au concept aussi absurde qu’irrésistible, Squirrel With a Gun, débarquera sur Nintendo Switch 2 le 18 novembre 2025. Un nouveau trailer d’annonce a été diffusé pour l’occasion, confirmant l’arrivée de ce sandbox déjanté mêlant action, tir et plateforme sur la nouvelle console de Nintendo.

Oui, le titre dit tout : vous incarnez un écureuil… avec un flingue. Dans Squirrel With a Gun, vous jouez le rongeur le plus redouté du quartier, bien décidé à semer le chaos dans sa quête obsessionnelle de glands dorés. Tirez, griffez et mordez pour échapper à un complexe souterrain secret et vaincre les mystérieux Agents qui veulent vous capturer.

L’écureuil pourra également améliorer ses armes, découvrir des bunkers cachés, affronter des boss d’élite et même faire exploser un tank. Au total, douze types d’éliminations d’ennemis sont disponibles, chacune adaptée à un style d’attaque différent.

Squirrel With a Gun ne se limite pas à ses fusillades absurdes : le jeu propose aussi des puzzles ingénieux à résoudre pour collecter tous les glands dorés du jeu.

L’utilisation du recul des armes permet d’ailleurs de se propulser dans les airs, ajoutant une dimension de plateforme originale et chaotique.

En accumulant ces précieux glands, vous débloquerez de nouvelles zones secrètes et des récompenses inédites.

Entre deux fusillades, l’écureuil pourra explorer librement son environnement, que ce soit à pied ou au volant d’une voiture miniature. Libre à vous de terroriser le voisinage, ou au contraire, de solliciter quelques caresses auprès des passants. Vous pourrez aider ou agresser les habitants pour obtenir des objets et débloquer des éléments cosmétiques, histoire d’affirmer votre style d’écureuil du crime.