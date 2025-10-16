Les moteurs grondent et l’ambiance devient plus sombre dans Asphalt Legends, avec l’arrivée de la nouvelle saison Phantom Riders, désormais disponible. Cette mise à jour thématique marque le retour des sensations fortes, des voitures d’exception et de nombreux événements spéciaux qui animeront les prochaines semaines.

Parmi les moments forts, le hololive Spotlight s’impose comme l’événement vedette de la saison, du 16 octobre au 13 novembre. Les joueuses et joueurs pourront y retrouver Kiara, Nerissa, IRyS et Ollie au volant de bolides mythiques tels que la Ford Mustang RTR Spec 5-FD, la Honda Civic Type-R ou encore la Porsche 911 GT3 RS. Le tout dans des courses endiablées qui mêlent vitesse et style.

Le EVO Special Event, disponible du 16 au 27 octobre, permettra quant à lui de débloquer de nouvelles options de tuning pour trois modèles prestigieux : la Ferrari SF90 Stradale, la Chevrolet Corvette ZR1 et la BMW 3.0 CSL Hommage. Dans la foulée, l’Aston Martin DBS 770 Ultimate Grand Prix (17 octobre au 2 novembre) invitera les pilotes à tester leurs réflexes au volant de cette machine d’exception.

À partir du 29 octobre, le Raesr Aglaia Special Event promet des courses spectaculaires réunissant plusieurs supercars rares comme la McMurtry Spéirling, la Rimac Concept One ou la Bugatti Mistral. Le ton se fera plus mystérieux avec le Cthulhu Spotlight (31 octobre – 8 novembre), un défi surnaturel opposant les joueurs aux forces de R’lyeh à bord de la W Motors Lykan Neon et de la Porsche 918 Spyder. Le premier EVO Grand Prix débutera le 5 novembre, centré sur la mythique Ferrari Enzo Ferrari, avant de laisser place à la Ultima RS Special Hunt du 7 au 21 novembre.

La saison proposera également un Seasonal Revving, un retour des stars précédentes (Koenigsegg Agera RS, Mercedes-Benz Silver Lightning, Mosler Super GT, LEGO Technic Ferrari FXXK et Bugatti Chiron) pour une nouvelle série de défis entre le 16 octobre et le 13 novembre.

Les événements à durée limitée viendront rythmer cette période avec une grande variété d’activités. Le Diwali Event (17 au 23 octobre) célèbrera le festival des lumières à bord de la Lamborghini Invencible, tandis que la Star Hunt dédiée à l’Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina se tiendra du 20 au 30 octobre, avant de se poursuivre sous forme d’Epic Hunt du 30 octobre au 10 novembre.

Parmi les autres temps forts, citons le Jump Ball (22 au 28 octobre) avec la Porsche 911 GT2 RS Clubsport, l’événement United Nations Day (24 au 28 octobre), et le Porsche of Legends 3 (23 octobre au 3 novembre), une occasion unique de participer à la création de la première voiture communautaire de la série Asphalt, la Porsche 911 GT1 Evolution.

Halloween sera célébré du 27 octobre au 5 novembre avec un casting de rêve : W Motors Lykan HyperSport, McLaren 570s Spider, Lamborghini Huracan EVO Spyder et Lamborghini Diablo GT. En parallèle, les amateurs d’esport pourront s’illustrer dans la Ferrari Esports Asphalt Series Finish Line (27 octobre – 3 novembre), mettant en avant la Ferrari 499P Modificata.

D’autres événements ponctueront la saison, comme Fireworks Night (5 au 9 novembre) avec la Naran Hyper Coupe, Zenvo Weekend (7 au 9 novembre), Singles’ Day (10 au 15 novembre) et Veterans Day (11 au 16 novembre). Les traditionnelles Car Hunts ne seront pas oubliées, incluant la Jaguar C-X75, la Praga Bohema (exclusive LP) et la Ferrari 599XX EVO.

Enfin, une nouveauté majeure vient enrichir le garage : les Flagship Cars. Les joueurs peuvent désormais ouvrir les portes et explorer l’intérieur de certaines voitures en 3D, une fonction inaugurée pour la Mosler Super GT, la RAESR Aglaia et la Koenigsegg One:1. D’autres modèles rejoindront progressivement cette catégorie.

Gameloft a également confirmé l’arrivée, dans les semaines suivant la mise à jour, d’un DLC gratuit dédié à la Nintendo Switch 2. Celui-ci introduira plusieurs améliorations techniques destinées à tirer pleinement parti des performances de la nouvelle console hybride de Nintendo.