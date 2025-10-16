? Voici un guide de démarrage qui vous expliquera, entre autres, comment y participer et les règles en vigueur afin de permettre aussi bien aux novices qu’aux Dresseurs et Dresseuses d’expérience de profiter au mieux des combats classés !

Vous souhaitez vous lancer dans les combats classés de

Que sont les combats classés ?

Lors des combats classés de Légendes Pokémon : Z-A, quatre Dresseurs et Dresseuses et leurs Pokémon mettent leurs talents à l’épreuve en se déplaçant et en s’affrontant en temps réel dans une arène.

La force d’un Dresseur ou d’une Dresseuse est déterminée par son rang, qui peut aller de Z à A, soit un total de 26 rangs. Vous pouvez monter dans les rangs en fonction des résultats de vos combats. Utilisez tout l’arsenal de capacités Pokémon à votre disposition pour prendre le dessus sur vos adversaires et les vaincre. En participant à plusieurs combats, vous aurez la possibilité de récupérer des objets utiles pour vos Pokémon, comme des Méga-Gemmes, des Bonbons Exp., et plus encore.

Préparer son Équipe Combat

La première chose à faire est de composer une Équipe Combat. Rendez-vous dans le menu principal, puis dans « Boîtes », et appuyez deux fois sur le bouton X pour passer de votre équipe actuelle à votre Équipe Combat. Préparez cette équipe aux combats classés en sélectionnant trois Pokémon depuis vos Boîtes. Vous ne pouvez pas sélectionner de Pokémon présent dans votre équipe actuelle, alors pensez à déposer les Pokémon avec lesquels vous souhaitez participer aux combats classés dans vos Boîtes au préalable.

Vérifiez que vos Pokémon tiennent les Méga-Gemmes ou les objets dont ils auront besoin !

Rejoindre les combats classés

Pour participer aux combats classés, ouvrez le menu principal et sélectionnez « Jeu en ligne », puis « combats classés ». Une connexion Internet est requise, alors assurez-vous de pouvoir vous y connecter au préalable.

Depuis l’écran du Club de Combat Z-A, vous pouvez modifier votre équipe, puis appuyer sur le bouton A une fois votre préparation terminée. La recherche d’adversaires de rang similaire au vôtre se lancera une fois votre équipe sélectionnée.

Les bases des combats classés !

Aperçu

Les combats ont une durée de trois minutes.

Lorsqu’un de vos Pokémon est mis K.O., vous retournez à votre point de départ et votre équipe est soignée intégralement.

Vous pouvez changer de Pokémon actif trois fois. Cette limite se réinitialise lorsqu’un de vos Pokémon est mis K.O.

Victoire et rang

À la fin d’un combat, un classement de 1 à 4 est établi en fonction du nombre de Pokémon adverses vaincus par chaque Dresseur ou Dresseuse. Vous pouvez également obtenir des points en effectuant des actions spécifiques en combat. Ces deux éléments détermineront votre score total. Une fois le nombre de points maximal d’un rang atteint, vous passez au rang supérieur.

Vous démarrez au rang Z au début de chaque saison, et devez enchaîner les combats pour atteindre le très convoité rang A. Il est impossible de perdre un rang durant une saison.

Remporter des points en effectuant certaines actions

Vous pouvez remporter des points en effectuant certaines actions durant les combats.

Première attaque : octroyé au premier joueur ou à la première joueuse qui inflige des dégâts à un Pokémon adverse.

octroyé au premier joueur ou à la première joueuse qui inflige des dégâts à un Pokémon adverse. Dernière attaque : octroyé au dernier joueur ou à la dernière joueuse qui inflige des dégâts à un Pokémon adverse.

octroyé au dernier joueur ou à la dernière joueuse qui inflige des dégâts à un Pokémon adverse. Première Méga-Évolution : octroyé au premier joueur ou à la première joueuse qui utilise la Méga-Évolution.

octroyé au premier joueur ou à la première joueuse qui utilise la Méga-Évolution. Premier objet ramassé : octroyé au premier joueur ou à la première joueuse qui récupère un objet.

octroyé au premier joueur ou à la première joueuse qui récupère un objet. K.O. consécutifs : octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont mis K.O. au moins un Pokémon de chaque adversaire.

octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont mis K.O. au moins un Pokémon de chaque adversaire. Attaques super efficaces : octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont utilisé des capacités super efficaces cinq fois ou plus.

octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont utilisé des capacités super efficaces cinq fois ou plus. Méga-Évolution K.O. : octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont mis K.O. un Pokémon méga-évolué.

octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont mis K.O. un Pokémon méga-évolué. Pluie d’attaques : octroyé au joueur ou à la joueuse qui a lancé le plus d’attaques.

octroyé au joueur ou à la joueuse qui a lancé le plus d’attaques. Ciblage de Pokémon en pleine forme : octroyé au joueur ou à la joueuse qui a attaqué des Pokémon en pleine forme le plus de fois.

octroyé au joueur ou à la joueuse qui a attaqué des Pokémon en pleine forme le plus de fois. Méga-K.O. : octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont mis K.O. un Pokémon adverse avec un Pokémon méga-évolué.

octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont mis K.O. un Pokémon adverse avec un Pokémon méga-évolué. Infatigable : octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont terminé le combat sans qu’un seul de leur Pokémon ait été mis K.O.

octroyé aux joueurs ou aux joueuses qui ont terminé le combat sans qu’un seul de leur Pokémon ait été mis K.O. Nombre de K.O. : octroyé en fonction du nombre de Pokémon mis K.O. par un Dresseur ou une Dresseuse, plus il est élevé, plus vous aurez de points.

Comme vous pouvez le voir, il existe énormément de façon de remporter des points supplémentaires. Essayez de profiter de toutes les opportunités qui s’offrent à vous afin de monter dans les rangs !

Bien utiliser les objets scintillants

Durant les combats, vous remarquerez des objets scintillants éparpillés au sol. Leurs effets dépendront de la couleur de leur éclat.

Vert : restaure les PV de tous les Pokémon de votre équipe.

restaure les PV de tous les Pokémon de votre équipe. Rouge : renforce temporairement l’Attaque et l’Attaque Spéciale de tous les Pokémon de votre équipe.

renforce temporairement l’Attaque et l’Attaque Spéciale de tous les Pokémon de votre équipe. Blue : renforce temporairement la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon de votre équipe.

renforce temporairement la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon de votre équipe. Particules de Méga-Force : octroie de la Méga-Force.

Récupérer ces objets dans le feu de l’action pourrait bien vous faciliter la victoire !

