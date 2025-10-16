Le jeu de tir bac-à-sable vise une nouvelle console et du tout nouveau contenu le 18 novembre

Le chaos excessif et décalé de Squirrel with a Gun arrive sur Switch 2 le 18 novembre 2025, ont annoncé aujourd’hui Maximum Entertainment et le développeur Dee Dee Creations. Votre fauteur de trouble à fourrure préféré poursuit ses méfaits en version portable dans la bande-annonce d’aujourd’hui.

Précommandez l’édition physique ici : https://squirrelwithagun.com

Le jeu contiendra à son lancement sur Switch 2 tous les DLC précédemment parus, dont :

️ Mise à Jour Ratatoskr – La furie nordique attend notre protagoniste Écureuil au sommet des débris de l’Arbre à Glands Dorés. L’Écureuil pourra-t-il surmonter ce nouveau défi et vaincre Ratatoskr pour sauver le quartier ?

Mise à Jour Gravity Gun – Lâchez la puissance brute de la physique avec le Gravity Gun pour atteindre de nouvelles hauteurs et de nouveaux lieux du quartier.

Mise à Jour Mode Photo – Saisissez vos moments de jeu les plus explosifs avec des filtres cinématographiques ou des selfies d’écureuil.

️‍ Mise à Jour Mois des Fiertés – Explorez « Pride Street », un tout nouveau quartier déblocable paré d’un style tout en couleurs. Complétez de nouveaux objectifs et découvrez la puissance secrète de l’arc-en-ciel dans ce lieu festif.

Avec la sortie du jeu sur Switch 2, paraitra également la toute nouvelle « Varmint Collection », apportant encore plus de personnalisation et de chaos. Plus de détails seront bientôt révelés !

Dans Squirrel with a Gun, vous incarnez un rongeur qui a de grands rêves et un problème encore plus grand : une bande d’agents embêtants qui veulent votre peau. Armé d’un assortiment d’armes à feu puissantes, vous devrez vous frayer un chemin à travers des énigmes difficiles et des échappatoires audacieuses, tout en ramassant autant de glands dorés que possible. Collectez des armes, volez des voitures télécommandées, faites du ski nautique et bien plus encore : le monde vous appartient dans Squirrel with a Gun.

Squirrel with a Gun est disponible dès maintenant Steam, Epic, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et sera disponible sur Switch 2 le 18 novembre 2025.