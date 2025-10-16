Pour la première fois dans les jeux de rôle Pokémon, les Dresseurs et Dresseuses et leurs Pokémon se combattent en temps réel etlancent des capacités sur demande

Une nouvelle aventure attend les Dresseurs et Dresseuses dans Légendes Pokémon : Z-A, désormais disponible sur Nintendo Switch 2 et consoles Nintendo Switch.

Légendes Pokémon : Z-A se déroule à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de la ville un lieu appartenant autant aux êtres humains qu’aux Pokémon. Chaque soir, des zones de combat apparaissent où plusieurs Dresseurs et Dresseuses livrent d’intenses combats Pokémon dans le cadre du tournoi du Royale Z-A. Des cartes bonus ajoutent un côté stratégique pour celles et ceux qui souhaitent grimper du rang Z au rang A. La journée, des zones sauvages permettront d’attraper et d’entraîner des Pokémon pour cette compétition.

Certains Pokémon pourront profiter de la Méga-Évolution. Il s’agit d’une puissante transformation qui transcende les limites de l’évolution classique et altère l’apparence et parfois le type d’un Pokémon. Maîtriser la Méga-Évolution peut grandement influencer l’issue des combats, y compris ceux contre les Pokémon Méga-Ferox déchaînés.

Enfin, les Dresseurs et Dresseuses pourront mettre leur talent à l’épreuve face à des proches ou d’autres Dresseurs et Dresseuses du monde entier dans le Club de Combat Z-A, qui proposera d’intenses combats à quatre en temps réel en communication locale ou en ligne.

Celles et ceux qui possèdent une console Nintendo Switch 2 peuvent mettre à jour la version Nintendo Switch du jeu grâce à la mise à niveau, afin de profiter de la version Nintendo Switch 2 Edition. Il est également possible de démarrer l’aventure avec un pack contenant une console et le jeu entier en vente sur My Nintendo Store.