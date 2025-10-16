Mesurez-vous à des joueurs et joueuses du monde entier pour grimper dans les rangs et remporter des récompenses utiles en jeu.

La première saison des combats classés de Légendes Pokémon : Z-A est là ! Du jeudi 16 octobre 2025 à 06:00 UTC au mercredi 5 novembre 2025 à 05:59 UTC, vous aurez l’occasion de croiser le fer avec des Dresseurs et Dresseuses du monde entier au cours de combats à quatre en ligne et en temps réel. Consultez le guide de démarrage sur les combats classés pour découvrir les bases de ces affrontements. En fonction de votre performance, vous remporterez des points qui feront monter votre rang, en partant du rang Z, jusqu’à potentiellement atteindre le très convoité rang A.

Les Dresseurs et Dresseuses qui atteindront le rang K durant cette saison recevront une Amphinolite. Elle vous permet de faire méga-évoluer Amphinobi en Méga-Amphinobi. Cet objet ne peut pas être obtenu au cours d’une partie normale, alors ne passez pas à côté de cette occasion ! En plus de monter dans les rangs, vous recevrez des récompenses pour vos efforts. Il existe trois types de récompenses dans les combats classés. Vous avez tout d’abord les récompenses de combat, que vous recevrez à l’issue de chaque combat (et ce peu importe votre performance), et les récompenses de rang, que vous obtenez en atteignant un rang supérieur. Ces récompenses comprennent des objets utiles pour entraîner vos Pokémon, telles que des Méga-Fragments que vous pouvez échanger contre des Méga-Gemmes. Enfin, les récompenses saisonnières seront octroyées en fin de saison, en fonction du dernier rang que vous aurez atteint au terme de celle-ci. Retrouvez la liste complète de ces récompenses ci-dessous.

Pokémon autorisés

Les Pokémon autorisés dans la saison 1 des combats classés sont les Pokémon du Pokédex d’Illumis (de 001 à 227). Vous pouvez enregistrer des Pokémon de niveau 1 à 100, mais tous les Pokémon verront leur niveau automatiquement ajusté à 50 pour la durée des combats. Les formes régionales sont autorisées, mais un seul Pokémon d’une même espèce peut être enregistré pour participer.

Récompenses de la saison 1

Ci-dessous la liste des récompenses de la saison 1 des combats classés :

Rang A

3 Compét’Balls

1 Capsule d’Or

3 Capsules d’Argent

3 Graines Maîtrise

1 Maxi Pépite

Rang B à rang E

2 Compét’Balls

1 Capsule d’Or

2 Capsules d’Argent

2 Graines Maîtrise

2 Pépites

Rang F à rang K

1 Capsule d’Argent

1 Graine Maîtrise

2 Pépites

Rang L à rang R

1 Graine Maîtrise

1 Pépite

Rang S et plus

1 Pépite

Comment participer aux combats classés ?

Pour participer aux combats classés, suivez ces étapes :

Lancez votre jeu Légendes Pokémon : Z-A. Ouvrez le menu principal. Sélectionnez « Jeu en ligne ». Sélectionnez « Combat classé ».

Comment recevoir les récompenses de fin de saison en jeu ?

Pour recevoir des récompenses au terme de la saison 1, vous devrez avoir disputé au moins un match (perdu ou gagné) au cours de la saison. Suivez alors les étapes ci-dessous pour récupérer vos récompenses en jeu :

Lancez votre jeu Légendes Pokémon : Z-A une fois la saison terminée. Ouvrez le menu principal. Sélectionnez « Jeu en ligne ». Sélectionnez « Combat classé ».

Bonne chance lors des combats classés de la saison 1 !