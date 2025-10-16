Nintendo continue de mener une lutte acharnée contre le scalping de la Nintendo Switch 2 au Japon, où la demande reste extrêmement forte plusieurs mois après la sortie mondiale de la console. Les principales plateformes de vente en ligne du pays, dont Yahoo! Auctions et Mercari, ont réaffirmé leur interdiction stricte des annonces liées à la Switch 2, dans un effort concerté pour empêcher la revente spéculative et les arnaques qui en découlent.

Le 14 octobre, Yahoo! Auctions, souvent comparé à eBay pour le marché japonais, a publié un communiqué confirmant qu’il maintiendrait l’interdiction totale de toute transaction impliquant la Nintendo Switch 2. Cette mesure s’étend également aux bundles comprenant Pokémon Legends: Z-A, qui commencent à être distribués à travers le pays. Selon la plateforme, cette décision vise à prévenir les « perturbations du marché » et à limiter les risques de listings frauduleux, une problématique récurrente depuis la mise en vente de la console.

Malgré plusieurs vagues de réapprovisionnement, la Nintendo Switch 2 demeure particulièrement difficile à obtenir au Japon, alimentant un marché parallèle lucratif. C’est dans ce contexte que Mercari, autre géant du commerce en ligne japonais, a décidé de durcir considérablement sa politique à l’égard des vendeurs peu scrupuleux. Alors qu’à la sortie de la console en juin, la plateforme adoptait une approche relativement tolérante, elle a depuis changé de cap, en réponse à une multiplication des litiges entre acheteurs et revendeurs. Mercari a d’ailleurs explicitement cité la Switch 2 comme exemple majeur dans son annonce récente visant à mieux encadrer les transactions.

Ce renforcement des restrictions reflète la volonté des plateformes japonaises de protéger les consommateurs et de restaurer la confiance au sein d’un marché fragilisé par la spéculation. Nintendo, de son côté, continue de collaborer activement avec les sites d’enchères et de revente pour limiter ces pratiques et garantir un accès plus équitable à sa console.

Malgré ces efforts, la tension autour des stocks persiste : la Switch 2 reste l’un des produits les plus recherchés au Japon, et chaque nouvelle livraison suscite une ruée immédiate des joueurs comme des revendeurs.

