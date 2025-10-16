La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) annonce la sortie de la guitare sans fil RIFFMASTER™ sous licence officielle Nintendo Switch™ et Nintendo Switch 2, pour les joueurs qui souhaitent jouer à Fortnite Festival sur ces plateformes. La guitare sans fil RIFFMASTER pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 est disponible sur www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants au prix public conseillé de 149,99€. Elle est l’une des seules guitares disponible pour les joueurs actuels de jeux de rythmes. La RIFFMASTER est compatible avec les parties Pro Lead et Pro Bass des musiques de Fornite Festival.

« Notre best-seller, la RIFFMASTER combine merveilleusement le gaming et la musique, et nous avons hâte que les joueurs sur Switch et Switch 2 puissent profiter de Fortnite Festival dans ce nouveau format immersif » a déclaré Cris Keirn, PDG de Turtle Beach Corporation.

La guitare sans fil RIFFMASTER permet de jouer de n’importe quelle main, sa conception convient aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers. Elle se connecte sans fil avec une portée d’environ 9 mètres grâce à sa connexion à faible latence, et sa batterie rechargeable offre plus de 35 heures d’autonomie. Elle est également pliable, facilitant son transport ou son rangement, et équipée d’une bandoulière.